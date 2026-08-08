謝金河護陳時中開砲「有失公允」蔣萬安反擊：人民記憶不會被洗掉

針對疫苗採購詐騙案，財信傳媒董事長謝金河昨指出，台北市長蔣萬安受訪稱「當時政府買夠疫苗，民間就不用採購」，這句話有失公允，並指直呼陳時中付出一切，但很多人顛倒黑白，令人痛心。蔣萬安上午受訪指出，有些人要洗人民的記憶，記憶是不會被洗掉的。

蔣萬安上午參加台北市政府白海豚颱風第1次工作會報受訪 ，媒體問到蔣萬安昨天對疫苗採購的回應，謝金河認為當時的情況是有錢也買不到疫苗，認為有人顛倒黑白，令人心寒？蔣萬安說，首先他還是要感謝在疫情期間，民間團體還有企業當時集資採購疫苗，能夠讓國人打得到，另一方面也要特別感謝在疫情期間，第一線守護人民生命健康安全的醫護人員。

蔣萬安接著說，今天有些人要洗人民的記憶，記憶是不會被洗掉的，尤其是政府當時阻擋疫苗、為特定疫苗業者講話，人民想打疫苗搶不到的慘痛經過，包括3+11、包括當時說萬華是破口這些慘痛的記憶，人民是不會忘記的。