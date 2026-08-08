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「3+11跟800條人命有什麼關係」 徐巧芯列陳時中金句狠酸

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
時任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親自說明。圖／中央流行疫情指揮中心提供
時任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親自說明。圖／中央流行疫情指揮中心提供

慈濟基金會2021年時因買BNT疫苗遭騙10.6億元顧問費，民進黨跟時任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都要求，藍白陣營為當年抹黑道歉。國民黨立委徐巧芯在臉書上，引用大量2021年我國爆發新冠疫情時，陳時中所說金句，表示洗記憶沒有用的。

2021年新冠疫情期間，慈濟基金會為協助採購BNT疫苗，遭彰化律師公會前理事長陳昱瑄與通緝犯李易儒詐騙顧問費10.6億元。民進黨批評藍白陣營當年不斷抹黑防疫團隊「擋疫苗」，並要求國民黨道歉。陳時中也喊話，指當年初期防疫團隊曾示警疫苗掮客風險，卻遭藍白陣營抹黑「擋疫苗」，現在真相大白，要求當初提出不實指控的政治人物向社會及防疫團隊道歉。

陳時中2021年時為防疫中心指揮官，時常站上第一線面對媒體，當年時有金句。徐巧芯在臉書上整理了陳時中金句，包括「我都不能說錯一句話嗎」、「世界怎麼跟得上台灣」、「請大家自主應變」、「太晚我們就不要」、「早說，怎麼不早說」、「我已經負責」。

徐巧芯還列出陳時中金句，包括「3+11沒有會議記錄」、「3+11跟800條人命有什麼關係」、「我敢說現在就是買不到」、「我已有快篩，為什麼要去排隊」、「要怪，就怪病毒吧」、「粗暴言論大可不必」、「不要太不滿」、「疫苗不是用吞的」、「丟鑰匙拿藥」、「類普篩」、「責任來我就扛校正回歸」。

徐巧芯再列出陳時中金句，如「殷實商人（高登小吃採購快篩）」、「不然要怎樣？（高端沒有國際認證要補打）」、「有人不想讓我們高興（採購疫苗）」等。她最後說，洗記憶沒有用的。

陳時中 金句 徐巧芯 BNT疫苗 慈濟

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