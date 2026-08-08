朝野選前競開支票未排富 學者憂增財政負擔

今年逢九合一大選，朝野紛開民生福利支票，但全無排富。有學者指出，不排富恐浪費資源並加重財政負擔，也違差異原則；有專家建議可採申請制，也有人建議從稅制出發，讓富人多繳稅，改善所得分配。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，朝野三黨福利政策競相標加碼飆速，沒有完整政策效益評估，缺乏財政永續思考；他舉例，行政院版「兒少成長津貼」一年需要一八五一億元，而在野黨版「台灣兒少成長及未來帳戶條例」每年支出二一六二億元，都沒排富，不僅讓補貼的邊際效應大打折扣，更違背公共政策的差異原則。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，無論朝野政黨，都會在選舉前競開政策支票，但福利政策不排富的結果也往往對國家財政產生額外負擔。

台北大學公行系教授劉嘉薇說，她支持排富，但是政府無法精準掌握每個人的收入，排富可能造成更不公平的問題。她認為可推「申請制」，讓有需求者來申請。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，排富有其必要，但可能會與若干政策目標牴觸，例如，不婚不生不見得是低所得者的問題。此外，排富有標準認定的問題，他說，不如在稅制上設法讓富人多繳，現行租稅制度對於改善所得分配的幫助不大，不如社會福利。

黃耀輝表示，以明年度總預算為例，人口對策預算僅三八○○億元，國防支出上兆元，是人口對策支出的三倍，這是嚴重錯誤配置，不妨用租稅手段改善所得分配。