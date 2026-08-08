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赴陸探親須交親友名單…藍：把公務員當匪諜 綠駁須護國安

聯合報／ 記者唐筱恬王小萌張曼蘋／台北報導

公務員赴中國大陸探親，須向所屬單位提供親友名單，引發爭議。國民黨立委翁曉玲質疑，政府做法侵犯公務員親友隱私，根本就是不信任、貶低公務員；民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜則表示，公務員肩負公職責任，也須承擔更高的國安風險管理義務。

翁曉玲表示，陸委會做法明顯違反比例原則，還涉及侵犯公務員親友的隱私，等於把公務員都當匪諜一樣在調查。政府應該站在信賴公務員的一方，而不是動不動就把公務員當罪犯，這樣是不信任、貶低公務員，相當不妥。

民眾黨立委許忠信表示，台灣面對中共日益嚴重的威脅與滲透，國家安全絕對是不可妥協的底線；但陸委會用「政府需要知道」一句輕描淡寫帶過，把人民的隱私權踩在腳下，根本就是對人民公僕不尊重、不信任，讓為國家用心服務奉獻的公務人員情何以堪？

許忠信說，倘若政府想要藉此收集公務員與親友的個資，就應制定明確的法律授權、嚴格的資安保護機制，且將該申報範圍的界線，先對外公開說明清楚；政府沒有這些措施，一旦這些資料被洩漏、被對岸掌握，不是反而讓公務員與其在陸親友身分暴露更高風險之中？

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，公務員和國民一樣享隱私權，但因肩負公職責任，也須承擔更高的國安風險管理義務。

她指出，面對中國長期對台灣統戰、滲透，政府建立必要的赴陸通報機制，是負責任的風險管理，而非對個人的監控。

陳培瑜認為，這項規定是依赴陸目的，要求提供相應且必要的資訊，真正應該受到監督的，是資料是否依法使用、妥善保管及是否符合比例原則。

國安 公務員 護國

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