成長津貼明年發！總統預告0到18歲補貼政策 月領5,000元

賴清德總統昨（7）日出席總統府暨國家安全會議員工家庭日，預告明年18歲以下的年輕朋友，可以領到每月5,000元「0到18歲成長津貼」，經費已經編入明年度中央政府總預算，預計明年起上路。

除了「0到18歲成長津貼」，政府也加碼推動「育兒留停6+3」，也就是雙親各自請滿六個月育兒留停津貼後，可各再多領三個月，並提出婚假由現行八天延長為14天，產假從八周延長到12周，陪產檢及陪產假也從七天增加到14天，擴大對家庭的支持。

0到18歲成長津貼明年上路

父親節前夕，總統府邀請60位國家未來的主人翁出席家庭日活動。他表示，政府不斷推出加薪、減稅、增福利、少負擔的政策，今年5月更宣布推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」四大策略，從「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」五大面向，總共18項措施。

賴總統表示，他將「補助式育兒」全面升級為「公共支持式育兒」，讓台灣年輕世代獲得更大支持。明年現場的小朋友、18歲以下年輕朋友，就可以領到每月5,000元的「0到18歲成長津貼」，經費已經編入明年度總預算，預期明年就可以領到這筆錢。