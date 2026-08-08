兒少未來帳戶上路恐生變 政院稱將依據憲法採取適當作為

行政院發言人李慧芝表示，行政院已經在昨（7）日收到立法院「台灣兒少成長及未來帳戶條例」三讀函文，依憲法規定，提出施政方針以及編列中央政府總預算，屬於行政院憲政職權，政院將依據憲法採取適當作為。

賴清德總統昨日在總統府家庭日活動宣布「18歲以下的年輕朋友明年起可以領到每月5,000元的0歲到18歲成長津貼，經費已編入明年度總預算」大禮包政策。

但在成長津貼政策上路前，立法院7月24日三讀通過藍白提案「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，未滿七歲的兒少，政府每年撥6萬元；七歲以上、未滿18歲，每年撥3萬元。立法院通過的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，每年支出約2,162億元，與政院規劃的兒少成長津貼1,851億元，兩者相差311億元。

由於「台灣兒少成長及未來帳戶條例」屬新法，立法院兩周校對完畢，昨日下班前將三讀咨文送出立法院，咨請總統公布。

不過，在收到立法院「台灣兒少成長及未來帳戶條例」三讀函文之後，傳出府院打算透過不副署或是副署後聲請釋憲的手段，不執行台灣兒少成長及未來帳戶條例。

李慧芝表示，政院提出的「0到18歲成長津貼」，已編入明年度中央政府總預算，預期明年開始，符合資格兒少就可以直接領取。

李慧芝補充，政院提出的「台灣人口對策新戰略─家庭支持篇」是憲法賦予行政院擘畫國家發展的權限，透過預算編製確保政策執行，政院將採取必要作為維護憲政秩序。