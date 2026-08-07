賴總統：最低工資再調將破3萬元 請上市櫃公司也加薪

賴清德總統7日晚間出席「全國產職業總工會2026年度全國模範勞工慶祝晚宴」。他表示，勞工是台灣經濟進步的幕後英雄，政府透過加薪、減稅、減輕育兒及教育負擔、撥補勞保基金等方式照顧基層勞工，期盼國人支持政府，跟國家站在一起，讓國政順利推動。

賴總統致詞提到，政府從2020年開始持續撥補勞保基金，今年也編列1,300億元，7年累積挹注5,170億元。勞動部長洪申翰則說，在今年6月底，勞動基金整體規模已經將近8兆9,000億元，今年到目前為止收益率超過28％；勞退基金收益率超過30％，勞保基金也超過25％。

談及政府加薪政策，賴總統指出，基本工資已從2016年20,008元提高至目前29,500元，如再調升將超過3萬元；另外政府也為軍公教加薪，從蔡英文總統到他執政10年間，總共為軍公教加薪4次，累計加薪幅度14%；並要求上市櫃公司為基層員工加薪。

針對減稅政策，總統提到，單身租屋族年收入64.4萬元以下、四口之家且有一對6歲以下小孩，年收入168.5萬元以下、三代同堂224萬元以下者，皆不必繳稅。目前全台約有40%至50%的民眾無須繳納綜合所得稅，整體稅收主要由收入前1%的高所得者負擔，約貢獻四成至五成稅額。

總統說，從蔡前總統時期就推動「0到6歲國家一起養」政策，在他擔任總統後，更進一步推動高中職全面免學費，由中央政府每年補助私立大專校院學生3萬5,000元，並另外提供經濟弱勢學生每年1萬5,000元到2萬元的補助。

他也說，政府近期提出「0到18歲成長津貼」重大公共政策，每人每月補助5,000元，18年共可領到108萬元。這項政策並非只照顧他任內出生的孩子，現階段未滿18歲的孩子也納入照顧，希望讓孩子贏在起跑點上。

談及勞工權益，賴總統表示，《外送員權益保障及外送平台管理法》於近期正式施行，政府將進一步保障外送員的收入及工作安全，讓外送員「報酬更明確、申訴找得到、派單更透明、補償有制度」。