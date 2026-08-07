要大家「心頭抓乎定」 賴總統：勞工是經濟進步幕後英雄

總統賴清德今天出席勞工團體晚宴表示，民主社會有人要吵要亂，就讓他們去吵去亂，但大家要「心頭抓乎定」，支持政府政策；他強調，廣大勞工才是經濟進步的幕後英雄，照顧勞工是擔任總統一定要做到的事，勞工生活順，國家社會就會順。

賴總統晚間出席「全國產職業總工會模範勞工表揚大會暨會員代表大會晚宴」，民進黨台北市長參選人沈伯洋等人陪同，賴總統並稱沈伯洋是「未來的好市長」。

總統致詞提到，很多人問他，擔任總統有什麼事情一定要做到，他認為就是「照顧勞工」。全台勞工將近1000萬人，只要勞工生活獲得良好照顧，社會與國家自然就會順利進步。

他指出，台灣近年經濟進步，除了政府要有正確政策及產業發展方向、企業願意投資，廣大勞工才是經濟進步的幕後英雄。

總統說，他自己出身勞工家庭，清楚勞工家庭的實際處境，勞工始終抱持奮鬥、打拚、不放棄的精神，因此國家在民主化、經濟進步後，更應優先照顧勞工。

他表示，政府自2020年起編列預算撥補勞保基金，今年編列新台幣1300億元，2020年至今累計撥補5170億元，希望在不增加勞工繳費負擔的情況下，保障勞工退休生活。

總統也指出，政府持續支持工會運作，包括增加勞保、健保及職業災害保險相關行政費用補助，讓工會更有能力協助勞工。

談及薪資政策，總統表示，政府增加基本工資，也替軍公教加薪，並呼籲有獲利的企業替勞工加薪。

他說，政府不只推動加薪，也持續減稅。目前約4成至5成民眾不用繳納綜合所得稅，收入最高的1%民眾則負擔約4成至5成所得稅，政府透過稅制將資源用於照顧更多基層民眾。

社會福利方面，他指出，政府延續「0到6歲國家一起養」，並推動高中職免學費、私立大專校院學費補助、長照3.0，以及「0到18歲成長津貼」。

總統表示，0到18歲兒少每人每月可領取5000元，若從出生領至18歲，總額可達108萬元，盼透過經濟成長所增加的稅收，讓孩子獲得更多支持。

另外，總統提到，不管是立法院或是任何團體怎麼樣亂，社會國家一定要順，他當總統要照顧勞工，讓勞工生活可以順利，拜託大家支持政府，與國家站在一起，讓國家順利。

他說，「別人要亂，就讓他們去亂，民主社會，要吵就讓他們去吵」，但大家「心頭抓乎定」，與政府站在一起、支持政府政策，讓國家各項事務都能順利推動。

總統也提到城市治理，他表示，一個城市要進步，也要運作順暢，能讓城市順利運作的人，就應獲得支持；在關鍵時刻，民眾應針對與自己切身相關的事情做出選擇。