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立院兒少帳戶三讀 政院證實收到咨文：將採取必要作為以維護憲政秩序

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照

立法院於7月24日三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，明定政府為兒少開立個人未來帳戶，此舉被視為與賴清德總統提出的成長津貼互別苗頭。行政院證實，今天下午收到三讀函文；至於下一步的行動，行政院說，對於立法院逾越憲政分際，侵害政院提出施政方針及編製預算等憲法權力的做法，政院也將採取必要的憲政作為，以維護憲政秩序

行政院發言人李慧芝表示，行政院已在今（7）日下午4時半許收到立法院「台灣兒少成長及未來帳戶條例」三讀函文，依據憲法規定，提出施政方針及編列中央政府總預算，屬於行政院的憲政職權，政院將依據憲法採取適當作為，恪守憲政責任。

李慧芝表示，為了讓全民共享經濟成長果實，並因應少子女化及人口結構變遷等挑戰，行政院在今年5月推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，依據「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」四大策略，建構從出生到成年的完整支持體系，推出「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」五大面向共18項措施，將「補助式育兒」全面升級為「公共支持式育兒」。

李慧芝表示，「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，是政府衡酌國家經濟成長發展所推動的重要施政規畫，這不只是憲法賦予行政院擘畫國家發展的憲政權限，透過預算編製以確保政策執行，更是責任政治的展現；而政院所提出的「0到18歲成長津貼」，每人每月5000元經費，也已經編入明年度中央政府總預算，預期明年開始，符合資格的兒少就可以直接領取。

李慧芝補充，不同於在野黨版本的讓民眾可以自存，讓富者存越多、領越多，擴大貧富差距。行政院版的「成長津貼」搭配「弱勢兒少發展帳戶」，不但讓每個孩子從0到18歲至少有108萬元，政府更是幫弱勢家庭「1:1對存」，這才是真正幫助弱勢，落實公平正義。

李慧芝表示，除此之外，政府也推動「育兒留停6+3」，雙親各自請滿6個月育兒留停津貼後，可各再多領3個月，並提出婚假延長為14天，產假從8週延長到12週，陪產檢及陪產假也從7天增加到14天，擴大對家庭的支持，相關法案也已送交立法院審議。

李慧芝表示，政院提出的「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，是一整套環環相扣且相互配合的政策規畫，並不是缺乏整體思考的單點補貼；對於立法院逾越憲政分際，侵害政院提出施政方針及編製預算等憲法權力的做法，政院也將採取必要憲政作為，以維護憲政秩序。

兒少 憲政秩序 帳戶

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