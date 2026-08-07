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林佳龍午宴美智庫訪團 強調台灣是不可或缺夥伴

中央社／ 台北7日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

外交部林佳龍今天以午宴歡迎美國智庫布魯金斯研究所學者訪團，他表示，台灣既是第一島鏈樞紐，也是人工智慧（AI）產業的核心，更是維護印太和平、穩定與繁榮不可或缺的夥伴。

外交部發布新聞稿指出，林佳龍午宴布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者專家訪團，雙方就台美經貿、科技合作、供應鏈韌性、經濟安全及區域情勢等議題，進行深入交流。

林佳龍致詞提到，國家安全與經濟安全密不可分，台灣持續深化公私協力，結合政府、產業與學研機構組成「聯合艦隊」（team of teams），並與理念相近國家攜手建構具韌性的可信賴供應鏈，

林佳龍說，將持續推動「總合外交」政策，整合台灣在外交、經濟與高科技等領域的優勢，形塑因應人工智慧（AI）時代的整體戰略。

他指出，台灣的尖端製造實力與美國的創新研發能量高度互補，台美近年透過「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），以及今年簽署的「矽盛世宣言暨台美經濟安全合作聯合聲明」（The Pax Silica Declarationand Joint Statement on Taiwan-U.S. Economic SecurityCooperation）等機制持續深化合作。

林佳龍說，期待台美雙方在AI供應鏈、數位基礎設施、關鍵礦產及人才培育等領域，進一步建立互利共榮的「共生夥伴關係」，為彼此創造經濟成長動能。

訪問團團長、布魯金斯研究所中國中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（Ryan Hass）致詞指出，此行見證台美堅實夥伴關係，台美彼此均面臨重要地緣政治挑戰，而維持強大、繁榮且充滿活力的台灣，對美國至關重要，美國發展AI競爭力無法缺少台灣的參與。

外交部表示，歡迎布魯金斯研究所學者專家訪團訪台，未來將持續與美國智庫及各界深化合作，共同強化台美關係，維護區域和平、穩定與繁榮。

林佳龍 外交部

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