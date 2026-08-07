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林佳龍接見「自由之家」執行長 盼台成印太INGO樞紐

中央社／ 台北7日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

外交部林佳龍今天接見美國非政府組織「自由之家」執行長佛萊時表示，外交部正積極推動成立台灣國際非政府組織（INGO）中心，期盼台灣能成為印太區域INGO的關鍵樞紐，落實「總合外交」理念。

外交部發布新聞稿指出，林佳龍今天上午接見自由之家（Freedom House）執行長佛萊（Jamie Fly，另譯：傅萊）一行，雙方就台灣及全球民主發展、因應威權擴張挑戰，以及人權合作等議題交換意見。

林佳龍肯定自由之家多年來，透過各項報告與跨國鎮壓等研究，協助提升全球自由與民主治理，期待與自由之家等重要人權組織深化合作，共同強化民主韌性。

佛萊肯定台灣在民主與維護人權的貢獻，台灣在自由之家今年度「全球自由度報告」續獲卓越評比，在亞洲僅次於日本，實為全球民主自由的重要典範，期盼未來就促進區域民主發展，並與台灣建立更緊密的夥伴關係。

外交部說明，「自由之家」成立於1941年，是美國歷史最悠久的全球民主捍衛組織，自1973年起每年發表「全球自由度報告」，為重要國際民主評比指標，台灣自1997年起連續近30年獲該報告列為「完全自由」國家，自由之家並於去年首度頒發「燈塔獎」（Beacon Award）予台灣政府及公民社會，表彰台灣民主成就。

林佳龍 外交部

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