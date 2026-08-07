聽新聞
0:00 / 0:00
菲澳防長重申台海和平重要性 林佳龍表達肯定
菲律賓與澳洲今天舉行第3屆防長會議，會後雙方以聯合聲明方式重申台海和平與穩定的重要性，反對任何片面改變現狀的舉措；外交部林佳龍對此表示歡迎與肯定。
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天在澳洲達爾文（Darwin）舉行第3屆菲律賓－澳洲國防部長會議。
外交部下午發布新聞稿指出，菲澳會後以聯合聲明方式重申台海和平與穩定的重要性，反對任何片面改變現狀的舉措，並鼓勵以對話代替脅迫或使用武力。
外交部說明，澳洲、菲律賓與台灣均為共享民主、自由與法治等普世價值的理念相近國家，此次澳菲兩國發布的聯合聲明，再次彰顯維護台海、南海乃至印太區域的和平穩定已是國際社會共識；台灣也將持續與理念相近國家齊力捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進區域的民主、和平與繁榮。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。