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菲澳防長重申台海和平重要性 林佳龍表達肯定

中央社／ 台北7日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

菲律賓與澳洲今天舉行第3屆防長會議，會後雙方以聯合聲明方式重申台海和平與穩定的重要性，反對任何片面改變現狀的舉措；外交部林佳龍對此表示歡迎與肯定。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天在澳洲達爾文（Darwin）舉行第3屆菲律賓－澳洲國防部長會議。

外交部下午發布新聞稿指出，菲澳會後以聯合聲明方式重申台海和平與穩定的重要性，反對任何片面改變現狀的舉措，並鼓勵以對話代替脅迫或使用武力。

外交部說明，澳洲、菲律賓與台灣均為共享民主、自由與法治等普世價值的理念相近國家，此次澳菲兩國發布的聯合聲明，再次彰顯維護台海、南海乃至印太區域的和平穩定已是國際社會共識；台灣也將持續與理念相近國家齊力捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進區域的民主、和平與繁榮。

林佳龍

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