菲澳防長重申台海和平重要性 林佳龍表達肯定

針對公務人員赴中國大陸探親須提供在陸聯絡電話和親友姓名，陸委會六日表示，並沒有太過侵犯公務員個人的隱私，「那只是我們需要知道、必須要知道的一些資訊而已」。全國公務人員協會前理事長李來希說，公務員的親屬並非公職，沒有理由要提供，此外，陸委會這麼做的法源和依據又是什麼。

2026-08-08 00:07