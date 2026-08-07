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賴總統盼深化台日安全韌性合作 實現自由開放印太

中央社／ 台北7日電
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

總統賴清德今天接見日本戰略研究論壇及福和會訪團表示，面對威權主義持續擴張，台灣將強化國防力量與全社會防衛韌性，期盼台日在經貿安全、高科技產業及社會韌性等領域繼續加強合作，促進和平繁榮發展，攜手實現「自由開放的印度太平洋」願景。

總統府發布新聞稿，賴總統下午在總統府接見訪團時指出，在印太地緣政治劇烈變化之際，訪團以實際行動表達對台灣的支持，他要代表台灣人民表達感謝。

總統指出，面對威權擴張的關鍵時刻，福和會與日本戰略研究論壇首度在台灣共同舉辦政策模擬，並以倡議建立台、日、美「民主之盾」三方合作機制為主軸，邀請日本國會議員及台日專家學者，就台海和平穩定及區域安全情勢交換意見、共同研議；相關努力不僅有助台灣安全與台海穩定，也有助印太和平。

他指出，台灣有決心守護自己的國家，並維護印太和平穩定。他上任後持續強化國防力量，今年國防預算已經超過GDP的3%，這是台灣第一次國防預算占比超過3%；總統府也成立全社會防衛韌性委員會，有計畫推動全民防衛與軍民合作，讓各行各業成為國軍後盾，共同守護國家安全。

總統提到，年度漢光演習已於日前展開，今年並由地方政府與民間團體共同推動城鎮韌性演習，透過軍事演習及城鎮韌性演習，強化中央與地方、政府與民間的合作及應變能力。

他表示，台灣期盼與理念相近國家持續深化夥伴關係，促進和平與繁榮，相信在訪團支持下，台日能在經貿安全、高科技產業及社會韌性等領域進一步合作，攜手實現自由開放的印度太平洋願景。

日本眾議員小野寺五典致詞時表示，不論日本或台灣，政治家的基本目標都是追求國家和平與人民富足，但當前國際間仍有烏克蘭戰爭、中東衝突，部分國家也持續企圖以武力改變現狀，中國近期軍事活動亦日益頻繁。

小野寺五典指出，為確保東亞和平，日本、台灣與美國必須緊密合作，並為可能發生的突發情勢做好準備。日本戰略研究論壇過去已多次進行模擬推演，研究緊急情勢下如何維護區域和平，以及日本應採取的因應作為。

小野寺五典表示，過去推演也邀請台灣及美國相關人士參與，這次在福和會及台灣各界協助下，將首度在台進行模擬推演，相信透過各項演練與準備，能成為維護區域和平的重要嚇阻力量。

賴清德

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