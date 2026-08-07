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川普新關稅…政院：對太陽能產業影響有限 矽晶圓可依MOU有優惠

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

美國總統川普美東時間6日公告，對多晶矽（Polysilicon）及其衍生產品加徵15%關稅，並針對相關產品設定一系列最低進口價格，自12月4日生效；不過，來自台、日、韓及歐盟的產品，適用15%不疊加MFN關稅的稅率。多晶矽是製造太陽能板和半導體的關鍵原料。行政院表示，對我國太陽能產業影響有限，我國半導體矽晶圓業者因已赴美投資，則可依台美投資合作MOU適用免稅配額及資材豁免清單。

行政院台美經貿工作小組表示，在半導體產業方面，我國多晶矽產品出口至美國金額約3.2億美元，占我國同產品全球總出口額25%；其中出口至美國矽晶圓產品金額為2.521億美元，主要供應美國半導體業者使用。

工作小組表示，依據台美已洽簽台美投資合作MOU，我國赴美投資之半導體相關產業，享有免稅配額，以及赴美建廠及營運所需原料、設備、零組件之關稅豁免；台美已就推動投資MOU建立G2G溝通機制，政府將持續協助我國業者和美方就豁免品項及優惠待遇進行協商認定，確保我半導體供應鏈優勢不受影響。

在太陽能產業方面，行政院指出，我國太陽光電產業以內銷為主，出口美國主要為太陽能電池元件、模組，金額為0.335億美元，以太陽光電產業2025年產值新台幣1082億元，外銷僅約1%，為內需型產業，評估受本次措施影響有限；政府也將持續協助赴美投資相關企業取得豁免優惠，以降低投資及營運成本，提升國際競爭力。

行政院台美經貿工作小組重申，有關232關稅動態，政府將在臺美投資合作MOU的基礎上，保持雙方密切溝通，確保我國業者相關優惠待遇，維繫我國產業韌性與國際競爭力。

矽晶圓 川普 MOU 行政院

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