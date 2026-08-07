獨／比政院版多311億！藍白兒少未來帳戶法案通過 立院今送總統府、行政院

立法院於7月24日三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，明定政府為兒少開立個人未來帳戶。立法院人士指出，未來帳戶三讀咨文今天下午送出，發文給行政院、總統府，咨請總統公布。立法院法律案通過後，移送總統及行政院，若行政院未提覆議，總統應於收到後十天內公布。

賴清德總統提出成長津貼後，國民黨團與民眾黨團於7月24日在立法院搶先一步三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，每年支出約2162億元，與政院規畫的兒少成長津貼1851億元，兩者相差311億元之多，行政院曾預告「會採取相應憲政手段」。

據了解，由於「台灣兒少成長及未來帳戶條例」屬於新法，立法院議事人員花了兩周才校對完畢，今天下午下班前將三讀咨文送出立法院，咨請總統公布。

立法院在今天下班前也一口氣將多項法案送出立法院，包括攸關刪除兄弟姊妹特留分的「民法」、「民法繼承編施行法」部分條文，以及放寬黨政軍持股媒體上限至1%的「有線電視廣播法」部分條文，另外還有防制毒駕規定的「道路交通管理處罰條例」部分條文。