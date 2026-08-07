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慈濟買疫苗遭詐…民進黨要江啟臣道歉 江辦回擊：別轉移焦點

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
江啟臣團隊今天嚴正回擊慈濟買疫苗遭詐騙是因政府無法即時採購，綠營不該轉移焦點、忽視問題本質。聯合報系資料照片
江啟臣團隊今天嚴正回擊慈濟買疫苗遭詐騙是因政府無法即時採購，綠營不該轉移焦點、忽視問題本質。聯合報系資料照片

2021年新冠疫情期間，慈濟基金會委任律師採購疫苗卻遭詐騙10.6億元事件曝光後，引發政壇藍綠陣營激烈攻防。民進黨點名當年曾為慈濟發聲的藍營政治人物要求道歉；台中市議會民進黨團總召周永鴻更直指，立法院副院長江啟臣應為過去言論負責。對此，江啟臣團隊今天回擊，強調民間團體當年出面買疫苗是因政府無法即時採購，綠營不該轉移焦點、忽視問題本質。

面對綠營集體施壓，台中市長參選人江啟臣競選工作站發言人廖偉翔發布聲明表示，慈濟出於善心為國人採購疫苗，卻不幸遭遇詐騙，團隊對此深表遺憾與痛心。

然而，廖偉翔隨即反擊指出，當時國內疫情極為嚴峻，本該負擔起疫苗採購與防疫重任的政府，若真的能夠即時買足、買齊疫苗，慈濟、鴻海及台積電等民間團體與企業，當初又何需為台灣社會憂心忡忡，甚至被迫想方設法自行出面採購？更遑論因此遇上詐騙集團牟利。

廖偉翔強調，執政當局與民進黨應該好好處理各項國家施政問題，切實解決人民所遭遇到的實質困難，而非在事件爆發後檢討善心團體與發聲者，企圖藉由政治操作轉移焦點、忽視政府當年防疫施政失能的問題本質。

民進黨發言人李坤城指出，慈濟遭詐騙案堪稱藍白陣營的大型翻車現場。他表示，當年疫苗採購期間，不斷抹黑詆毀民進黨政府及防疫團隊的藍白政治人物，都必須向社會鄭重道歉。政治工作者周軒更點名現任立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣，批評江當年曾稱「挺慈濟買疫苗，指蔡英文搞封建」。台中市議會民進黨團總召周永鴻也隨即要求江啟臣應對當年的發言向國人及台中市民公開道歉。

江啟臣 慈濟 疫苗 民進黨

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