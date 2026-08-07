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採購新冠疫苗遭詐騙案 蔡英文發聲：慈濟也是受害者

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
前總統蔡英文（圖）。聯合報系資料照
前總統蔡英文（圖）。聯合報系資料照

針對慈濟採購新冠疫苗遭詐一事，前總統蔡英文透過臉書表示，慈濟也是受害者，期盼透過司法調查釐清事實，讓受害者權益受保障；此外，她也說，當全球競相採購疫苗的時刻，政府一方面與時間賽跑，一方面堅持程序與專業，做出判斷。

慈濟採購新冠疫苗遭詐騙，掀起藍綠口水戰。

蔡英文說，危機來臨時，人民不必相信任何單一政黨，但是務必相信專業；幾年前全球疫情最嚴峻時，疫苗採購的過程，比外界看到的更加困難；在全球疫苗供應極度緊張、各國競相採購的情況下，每一個可能的管道，都必須努力爭取；但是，越是在人民焦急、時間緊迫的時候，政府越不能慌亂。

蔡英文表示，政府使用的是國家的資源，承擔的是人民的健康與信任。每一份文件、每一個來源、每一筆款項，都必須經過確認；既要把握機會，也要避免國家與人民受到欺騙；當年的防疫及疫苗採購團隊，就是在這樣的壓力下，一方面與時間賽跑，一方面堅持程序與專業；很多判斷，在當下未必容易被理解，但今天回頭來看，更能體會謹慎背後所承擔的責任。

蔡英文指出，慈濟在疫情期間願意投入資源、協助採購並捐贈疫苗，出發點是救人，也是回應社會的急迫需要；如今傳出受託採購過程涉及詐騙，慈濟同樣是受害者；案件已進入司法程序，尊重司法調查，也期待相關事實能夠釐清，受害者的權益能獲得保障。

慈濟 新冠疫苗 BNT疫苗 蔡英文

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