慈濟買疫苗被騙10億！陳時中要昔日抹黑者道歉 鄭麗文轟：他才應該下跪

國民黨主席鄭麗文今日接受專訪時批評，民進黨政府2021年阻擋疫苗、漠視民怨，行政院前院長蘇貞昌與行政院政委陳時中應下跪道歉。她指出，鴻海創辦人郭台銘及慈濟出錢出力買疫苗卻遭刁難，如今慈濟好心遭掮客詐騙，民進黨政府反而冷言冷語，秀下限程度超出有正常禮義廉恥的人所能理解。

2021年新冠疫情期間，慈濟基金會為協助採購BNT疫苗，遭彰化律師公會前理事長陳昱瑄與通緝犯李易儒詐騙顧問費10.6億元。民進黨批評藍白陣營當年不斷抹黑防疫團隊「擋疫苗」，並要求國民黨道歉。時任中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中今天也喊話，指當年初期防疫團隊曾示警疫苗掮客風險，卻遭藍白陣營抹黑「擋疫苗」，現在真相大白，要求當初提出不實指控的政治人物向社會及防疫團隊道歉。

鄭麗文今接受直播節目「觀點芹爆戰」專訪表示，蘇貞昌、陳時中應該下台100次，跟全台灣人下跪道歉，都沒有辦法贖罪，多少人因此枉死？她當時擔任國民黨立院黨團書記長，一直要編預算給政府買疫苗，是政府不要，在大太陽底下，遵守防疫規定的情況下，藍委跑到總統府前抗議。慈濟是好心，還要被政府冷言冷語，民進黨秀下限超乎有正常禮義廉恥的人能理解的。

鄭麗文表示，她當時私下跟時任民進黨立院黨團總召柯建銘，不知說過多少次，說郭台銘沒有政黨背景，出錢找到BNT疫苗，民進黨為什麼不要？當時蘇貞昌跟陳時中的說法是，私人買不到，一定要政府去買才買得到，因為全世界都在搶，但郭台銘就是搶到了。陳時中真的是無恥至極，「不然你不甘願，你回來選台北市長，當全台灣人都欠你的？是欠你多少？」

鄭麗文說，郭台銘不是第一個工商業界大老要出來買疫苗，私下知道很多是，通通都被拒絕、被擋，慈濟因為一片好心，被無良的掮客詐騙，居然在這時還出來講風涼話，還是慈濟自己去提告，不是政府抓到騙子，政府在幹嘛？好像跟政府都沒有關係，「台灣沒有疫苗不是你們造成的嗎？台灣詐騙橫行，到處都是騙子，不是你們造成的嗎？」