再質疑多項公投印同張票…中選會：如器官移植複雜 倉促立法恐傷害民主

繼民眾黨提案修正公投法，主張將各公投案印在同張公投票後，藍委賴士葆的版本日前也在立法院會中逕付二讀。中選會主委游盈隆曾示警，倉促修改一票多案，衝擊無法想像也無法補救。不過，立法院會今仍在藍白人數優勢下，決議照原決定交付審查。中選會擔憂，制度移植與器官移植一樣，高度複雜，盼立院深思熟慮。

立法院會今上午進行討論事項時，民進黨團提出復議，不過經表決，藍白在人數優勢下，共104人出席，其中56人反對，立法院長韓國瑜裁示，復議案不通過，照原做決議處理。

中選會表示，不樂見並擔憂此一情勢的發展。3天前曾針對「一票多案」的相關問題已作完整說明，指出「制度移植」與「器官移植」一樣，都是高度複雜的事，都需要做極為審慎的評估，不宜倉促立法，否則會有嚴重的後果，可能傷害國人引以為傲的台灣選舉與民主。

中選會呼籲，立院應深思熟慮，尊重專業，從長計議。由於此項修法行動仍在進行當中，會密切關注後續的發展，如果有必要的話，會適時對外作完整說明。