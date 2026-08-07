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綠稱交通罰鍰公投可修法解決 陳清龍嗆：三讀法律賴政府不當一回事

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照
民眾黨立院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照

民眾黨立法院黨團提出交通罰鍰專款專用公投案，民進黨立法院黨團總召蔡其昌今表示，交通罰鍰運用公投可透過修法，無須公投。對此，民眾黨團總召陳清龍回應，立法院三讀通過的法律，賴政府不副署、不公布、不執行，現在說修法就能解決一切，根本是自打嘴巴。

陳清龍表示，賴清德總統曾說，要用更大的民主來解決紛爭，但民眾黨團提出交通罰鍰運用公投，民進黨團卻一再反對，甚至妄想用決議案阻擋公投，為何民進黨如此害怕賴清德口中的「更大的民主」？

陳清龍說，這幾年，交通罰單越開越多、科技執法越來越密集，交通死傷人數卻不減反增。更令人憤怒的是，交通罰鍰收入不但沒有投入交通改善，甚至還拿去添購科技執法設備。執政十年的民進黨政府，面對這個問題雙手一攤、毫無作為。

陳清龍指出，如今民眾黨團倡議公投，民進黨團才急忙跳出來說「不用公投，馬上就可以改」，說穿了只是想掩飾自己執政無能、長年怠惰的真相。蔡其昌還有臉說，立法院可以修法、無須透過公投。立法院三讀通過的法律，賴政府根本不當一回事，不副署、不公布、不執行，現在卻說修法就能解決一切，根本是自打嘴巴。

公投 陳清龍 修法

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