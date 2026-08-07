公務員赴陸須報親友 李來希質疑法源依據：親屬非公務員無義務提供

針對公務人員赴陸探親須提供親友姓名及大陸地區聯絡電話，陸委會昨日表示，只是需要知道、必須要知道的一些資訊而已。全國公務人員協會前理事長李來希質疑法源依據及用途，指出公務員的親屬並非公務員，沒有理由要提供。

根據內政部移民署網站資訊，政務人員、縣市首長、簡任第11職等以上公務員，以及涉及國家安全、機密或核心關鍵業務等人員赴陸，須提供探親相關資料。陸委會副主委梁文傑昨證實，必須提供親友資料，屬於必要資訊。

李來希感嘆，不知道陸委會在做什麼，法源依據又是什麼？親屬的資料有什麼責任、義務提供？若是親戚間吵架，或因遺產等問題斷絕關係，這樣也要提供嗎？陸委會強人所難，每人家境、親友關係都是非常複雜的，難道祖先是皇帝也要上報？公務員的親屬並非公務員，沒有理由要提供。

李來希質疑，陸委會的法權範圍、管轄權都在本島，即便將資料上報，陸委會又能怎麼樣？功能為何，又想防範什麼？希望陸委會將心思用在正途，這樣的規定沒有實質作用。