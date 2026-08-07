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國民黨推AI發言人 范雲：那票投給AI就好？
國民黨今公布4名新發言人，分別是北市議員柳采葳、新北市議員呂家愷、台南市議員蔡宗豪、高雄市議員陳麗娜，並首度發表國民黨AI發言人「鄭小文」。民進黨立院黨團書記長范雲說， AI只是輔助工具，還是會出錯，國民黨如果覺得AI可當發言人的話，「那我們也不需要國民黨，就投給AI就好了？」
范雲今受訪表示，有使用過AI的應該都知道，AI只是輔助工具，它還是會出錯。國民黨如果覺得AI可以幫忙當發言人的話，那AI也可以幫國民黨來決定要怎麼投票囉？
范雲說，那這樣也不需要國民黨，那就投給AI就好了。她覺得AI是個輔助工具，民進黨團很難理解，「為什麼國民黨覺得虛擬發言人可以替他們做真實的回答？那出錯的話是國民黨負責，還是AI虛擬發言人負責？」
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