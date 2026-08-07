駁被稱「敗票女王」 鄭麗文：民進黨唱衰、打壓 我卻感受到民間的熱情

國民黨主席鄭麗文今午接受專訪，表示「倒閣」需國會過半，且牽涉民眾黨態度與複雜得失，應先聚焦食安；面對民進黨國家資源與寒蟬效應，她強調藍營民氣可用、向心力強，樂見黨內多明星展現團結，她將全力領導國民黨贏得2026年地方選舉，並於2028年提名最強人選重返執政。

鄭麗文今午接受網路直播節目「網路芹爆戰」專訪。主持人黃光芹談及倒閣議題，民眾黨8席立委如不支持就無法成功，為何鄭麗文不營造倒閣氛圍？鄭麗文說，（若民眾黨不支持）「倒閣」不可能，一定要國會過半同意，她也認為不要太早轉移食安焦點，725凱道抗議後，民進黨想要收尾、收拾戰場，否則為何行政院政委陳時中沒有道理，卻還要大張旗鼓拿慈濟買新冠疫苗詐騙一事出來炒新聞，是在轉移焦點，知道講這事情後，國民黨一定要罵回去。

鄭麗文說，面對725龐大的民怨，民進黨一定要給個交代，但不應該就食安這事情輕輕放過民進黨，仍然有國會這項武器，民進黨厚臉皮但還是要盯，且如果真的要倒閣，中間牽涉到非常複雜判斷還有很多的得失，有得一定有失，這是為何她特別謹慎，且也牽涉到民眾黨的思考跟態度。她跟民眾黨也還未聊到倒閣。

鄭麗文說，今年選舉相較4年前冷，但可感受到民氣可用，大環境到目前為止還是對國民黨較有利，但因對方有龐大國家資源、財力、司法虎視眈眈，仍面臨很多困境，譬如寒蟬效應，民間、學術界、業界不敢冒出頭來，不敢被民進黨發現支持國民黨，有些「外冷內熱」。

鄭麗文也反駁被稱為「敗票女王」，她說她所領導的國民黨向心力非常強，支持度非常高，有必勝決心，民進黨一直想要唱衰、打壓她，編各種奇怪故事，民進黨最好繼續相信這些抹黑、造謠，她實質感受到來自民間的熱情，希望化為具體力量，2026年延續國民黨執政優勢，2028年重返執政。

談及725凱道抗議，藍營天王雲集，似乎出現競合關係，鄭麗文說，她樂見725的狀態，她到嘉義縣市時，嘉義縣就有議員建議上街頭，很多縣市首長都上台講，展現在野大團結，百姓一肚子氣需要宣洩，這是純粹民生的議題，這個議題能夠凝聚台灣民意，不要變成政治動員，讓人覺得另有盤算就不好，應好好守住食安。國民黨愈多明星愈好，愈多太陽愈好，不要站台時都沒有大明星，現在有台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜。

鄭麗文說，有很多明星對選舉造勢、議題聲量或整個國民黨的聲勢、團結，都是好事。2028年她負責提名最強候選人打贏選舉，不只是總統還有立委、不分區立委等，她負責2028年打贏選舉，誰最強、最適合就讓這樣子的人出來選2028年的總統。