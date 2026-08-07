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不理藍白未來帳戶？ 賴總統再喊：明年起發5000元成長津貼

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今天在總統府暨國安會的員工家庭日活動重申其少子化大禮包政策，並說，明年現場的小朋友、18歲以下的年輕朋友，就可以領到每月5000元的0歲到18歲成長津貼。圖／截自總統府秘書長潘孟安臉書
賴清德總統今天在總統府暨國安會的員工家庭日活動重申其少子化大禮包政策，並說，明年現場的小朋友、18歲以下的年輕朋友，就可以領到每月5000元的0歲到18歲成長津貼。圖／截自總統府秘書長潘孟安臉書

賴清德總統今天在總統府暨國安會的員工家庭日活動重申其少子化大禮包政策，並說，明年現場的小朋友、18歲以下的年輕朋友，就可以領到每月5000元的0歲到18歲成長津貼，經費已經編入明年度總預算，預期明年就可以領到這筆錢。

在賴總統的成長津貼政策上路前，藍白上月24日國會先三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，由中央編列預算替兒童成立未來帳戶，於孩童出生時撥入6萬元啟動金，接著每年撥補與發放津貼6萬元，估計孩童自出生至18歲可領到114萬元。

傳出府院打算透過不副署或副署後聲請釋憲的手段，來不執行台灣兒少成長及未來帳戶條例。目前賴政府尚未表態，而賴總統則是先在上月底於台北永義宮參香時只提政院版稱未來0到18歲「可領108萬元」，如今在總統府的活動中，再次提到此事。

賴總統指出，明年現場的小朋友、18歲以下的年輕朋友，就可以領到每月5000元的0歲到18歲成長津貼，經費已經編入明年度總預算，預期明年就可以領到這筆錢。除了成長津貼，政府也推動育兒留停6+3，雙親各自請滿6個月育兒留停津貼後，可各再多領3個月，並提出婚假延長為14天，產假從8周延長到12周，陪產檢及陪產假也從7天增加到14天，擴大對家庭的支持。

賴總統表示，在國人的共同努力下，台灣這幾年經濟非常好，今年上半年經濟成長率13.72%，是50年來同期表現最好；明年度中央政府總預算籌編，更創下78年來首度不用舉債的歷史紀錄。

賴總統說，為了讓經濟成長的果實由全民共享，政府不斷推出加薪、減稅、增福利、少負擔的政策，除了蔡總統時期就推動的0歲到6歲國家一起養政策，不斷升級加碼，今年5月政府更宣布推動台灣人口對策新戰略—家庭支持篇，透過加補助、減負擔、多彈性、增照顧4策略，從安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓的5面向，總共18項措施，將補助式育兒全面升級為公共支持式育兒，讓台灣的年輕世代獲得更大支持。

藍白 帳戶 賴清德

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