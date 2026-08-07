慈濟遭疫苗詐騙綠嗆柯文哲道歉 陳智菡：當年是質疑意識形態擋BNT

前彰化律師公會理事長陳昱瑄涉嫌假冒採購疫苗詐騙慈濟基金會10.6億元，遭台中地檢署起訴。民進黨點名台北市長蔣萬安，民眾黨前主席柯文哲等7名政要應向當初抹黑的民進黨政府及防疫團隊道歉。民眾黨立院黨團主任陳智菡指出，綠營將詐騙案與當年BNT疫苗採購爭議混為一談非常荒謬，當年質疑的是疫情緊急、疫苗都不夠了，為什麼還要用意識形態區分疫苗？

陳智菡表示，說是翻車或要求道歉是非常荒謬的事情。當時因為疫苗大缺貨，包括柯文哲在內很多縣市首長都在想說能不能用縣市首長的力量或是資源，編預算買疫苗，但後來中央買到了，最後也就沒有再去買疫苗。

陳智菡指出，柯文哲、前台北市副市長黃珊珊當時質疑的是，為什麼中央一直擋BNT疫苗？擋了好一陣子後，最後才由民間的台積電、鴻海、慈濟等，3方聯合採購到BNT疫苗，陳時中還去接機，整件事情是真實存在的。

陳智菡說，「當時柯文哲說的是，為什麼要為了護航高端，特別去擋復必泰？甚至因為BNT是上海代理，因為意識形態關係去擋疫苗。」結果現在「竹篙鬥菜刀」，把這兩個事情放在一起，說什麼要柯文哲道歉，完全就是莫名其妙，「當時柯市長在說的是，現在疫情都在緊急了，疫苗都不夠了，為什麼還要用意識形態區分疫苗？可以買就趕快買」。

陳智菡表示，其次，慈濟、鴻海、台積電當時確實是搶在中央政府之前，想辦法接觸到上海復必泰，進口了BNT疫苗，台灣人因此才有了疫苗，這件事也是不可抹滅的，「現在陳時中還想來洗記憶，彷彿這些疫苗是中央採購的，更是非常荒謬」。

陳智菡說，過去經歷過疫情這段期間的人應該都還記得，當時政府是怎麼樣為了護航尚未通過人體試驗、且安全性還有疑慮的高端疫苗，不斷在阻擋很多國外已經在使用的疫苗，這些事情很多人應該還記憶猶新。