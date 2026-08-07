綠提案罰單收入50%用於改善交通 藍白否決未列案

民眾黨團所提公投提案，擬將罰單收入「全數」用於改善交通安全。民進黨團今天說，上午在院會提案，明定交通違規罰鍰用於交通改善的比例「不得低於50%」，卻遭藍白否決未列入討論事項，質疑該公投案目的就是政治操作。

民眾黨立法院黨團6月26日在立法院會提出公投提案，擬將交通違規罰鍰收入「全數」用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸。依朝野黨團共識，該提案逕付二讀，交付黨團協商。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、立委王義川中午舉行記者會。莊瑞雄說，立法院可以做的事，不要因為怠惰就要把民眾拉到街頭，用公投方式處理；民進黨尊重公投，但不需過度政治操作、大費周章。

范雲指出，依「道路交通管理處罰條例」規定，罰鍰應提撥一定比例專款專用於改善道路交通，並依「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，罰鍰有75%是分配給地方政府、24%是分配給處罰機關；縣市政府分配的罰鍰收入，應至少提撥12%作為交通執法與交通安全改善經費。

范雲說，民進黨團上午在院會提出決議案，明定交通違規罰鍰用於交通改善的比例「不得低於50%」，本來民眾黨團覺得可以協商、國民黨團也差點要支持，「也許是（國民黨團）傅崐萁總召要求否決掉這個提案」。民眾黨團的公投案是為公投而公投，不是真的想解決這件事，否則今天怎麼不直接贊成。

王義川表示，最快的方法就是讓交通部修訂「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」第4條，討論交通執法與交通安全改善經費的比例，有人建議從12%改為30%、50%，甚至有人提出要到100%，這都可以討論，但不適合公投。

莊瑞雄說，民進黨團提出的決議中，罰鍰用於改善交通安全的比例「不得低於50%」，藍白要更高都可以討論，這項分配辦法在國會就可透過質詢、主決議方式，要求行政部門修訂，「罰鍰怎麼分配，行政部門、立法部門沒辦法做出決定嗎？鬼扯」。

莊瑞雄表示，民進黨團態度是開放的，訂出至少50%的下限，今天就可以做，不用到年底大選，很明顯這公投案目的就是政治操作，想讓公投綁大選來衝投票率。