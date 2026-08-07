聽新聞
0:00 / 0:00

綠提案罰單收入50%用於改善交通 藍白否決未列案

中央社／ 台北7日電

民眾黨團所提公投提案，擬將罰單收入「全數」用於改善交通安全。民進黨團今天說，上午在院會提案，明定交通違規罰鍰用於交通改善的比例「不得低於50%」，卻遭藍白否決未列入討論事項，質疑該公投案目的就是政治操作。

民眾黨立法院黨團6月26日在立法院會提出公投提案，擬將交通違規罰鍰收入「全數」用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸。依朝野黨團共識，該提案逕付二讀，交付黨團協商。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、立委王義川中午舉行記者會。莊瑞雄說，立法院可以做的事，不要因為怠惰就要把民眾拉到街頭，用公投方式處理；民進黨尊重公投，但不需過度政治操作、大費周章。

范雲指出，依「道路交通管理處罰條例」規定，罰鍰應提撥一定比例專款專用於改善道路交通，並依「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，罰鍰有75%是分配給地方政府、24%是分配給處罰機關；縣市政府分配的罰鍰收入，應至少提撥12%作為交通執法與交通安全改善經費。

范雲說，民進黨團上午在院會提出決議案，明定交通違規罰鍰用於交通改善的比例「不得低於50%」，本來民眾黨團覺得可以協商、國民黨團也差點要支持，「也許是（國民黨團）傅崐萁總召要求否決掉這個提案」。民眾黨團的公投案是為公投而公投，不是真的想解決這件事，否則今天怎麼不直接贊成。

王義川表示，最快的方法就是讓交通部修訂「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」第4條，討論交通執法與交通安全改善經費的比例，有人建議從12%改為30%、50%，甚至有人提出要到100%，這都可以討論，但不適合公投。

莊瑞雄說，民進黨團提出的決議中，罰鍰用於改善交通安全的比例「不得低於50%」，藍白要更高都可以討論，這項分配辦法在國會就可透過質詢、主決議方式，要求行政部門修訂，「罰鍰怎麼分配，行政部門、立法部門沒辦法做出決定嗎？鬼扯」。

莊瑞雄表示，民進黨團態度是開放的，訂出至少50%的下限，今天就可以做，不用到年底大選，很明顯這公投案目的就是政治操作，想讓公投綁大選來衝投票率。

罰單 藍白 公投

延伸閱讀

民眾黨桃園隊交通政見 罰鍰專款專用優先改善交通

響應張善政15分鐘生活圈構想 民眾黨桃園隊倡交通罰鍰專款專用

聯合報社論／該改革投票制度，而不是去刪減公投案

道路安全「以人為本」 卓榮泰呼籲立院恢復關於道路安全相關預算

相關新聞

赴陸探親…公僕須交親友名單 法源何在

針對公務人員赴中國大陸探親須提供在陸聯絡電話和親友姓名，陸委會六日表示，並沒有太過侵犯公務員個人的隱私，「那只是我們需要知道、必須要知道的一些資訊而已」。全國公務人員協會前理事長李來希說，公務員的親屬並非公職，沒有理由要提供，此外，陸委會這麼做的法源和依據又是什麼。

【重磅快評】賴清德打盧一石多鳥之計毀在彰化一姐手裡？

身陷食安風暴與究責聲浪中的總統賴清德啟動行動中常會，不僅地點選台中，還猛批台中市長盧秀燕的施政滿意度遠遠不及高雄市長陳其邁，在中部縣市中也不如雲林、南投、苗栗，只勉強贏過彰化縣長王惠美；這種比較法看似一石多鳥，其實充滿破綻，不僅和盤托出賴清德2026及2028的選戰策略，更是賴深層憂慮的告白。

成長津貼明年發！總統預告0到18歲補貼政策 月領5,000元

賴清德總統昨（7）日出席總統府暨國家安全會議員工家庭日，預告明年18歲以下的年輕朋友，可以領到每月5,000元「0到18歲成長津貼」，經費已經編入明年度中央政府總預算，預計明年起上路。

朝野選前競開支票未排富 學者憂增財政負擔

今年逢九合一大選，朝野紛開民生福利支票，但全無排富。有學者指出，不排富恐浪費資源並加重財政負擔，也違差異原則；有專家建議可採申請制，也有人建議從稅制出發，讓富人多繳稅，改善所得分配。

立院出招 藍白兒少帳戶行文請總統公布

年底選舉將屆，行政和立法就兒少補助角力，立院昨行文行政院及總統府，咨請總統公布國會三讀通過的藍白版兒少帳戶法案，政院批立院逾越憲政分際，稱政院將採取必要作為以維護憲政秩序。賴清德總統則是在總統府的活動中重提政院版的成長津貼，稱明年就可以領到這筆錢。

赴陸探親須交親友名單…藍：把公務員當匪諜 綠駁須護國安

公務員赴中國大陸探親，須向所屬單位提供親友名單，引發爭議。國民黨立委翁曉玲質疑，政府做法侵犯公務員親友隱私，根本就是不信任、貶低公務員；民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜則表示，公務員肩負公職責任，也須承擔更高的國安風險管理義務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。