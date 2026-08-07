政院突停電 張惇涵：啟動備援後半小時內復電 公務運作順利

行政院上午一度停電，行政院秘書長張惇涵在臉書表示，不斷電系統（UPS）啟動加上備用發電機備援，目前公務運作都順利，謝謝台電的協助，在半小時內就恢復供電。

張惇涵表示，他一早南下屏東參加2026城鎮韌性演習，約7時30分接到回報，行政院因為有兩台超過30年的高壓斷路器系統故障，導致停電；他說，UPS自動啟動，並配合備用發電機進行應變，經由台電公司協助順利復電後，半小時內就恢復供電，目前公務運作順利。

張惇涵表示，今天屏東的演練，從縣府的備用指揮中心，到市公所的協作中心，乃至屏東基督教醫院、村里的物資配售站、學校的急救站都進行了實人、實物、實地、實景、實做的無劇本演練；讓政府服務不中斷、公私協力不中斷、人民生活不中斷，就是政府持續努力的目標。