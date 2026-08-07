竟拿2022年舊照出征名醫黃禎憲 羅智強怒轟青鳥：這什麼心態？

台北市大安區師範大學附近知名皮膚科黃禎憲診所，日前被網友貼出一張在診所招牌拉出台北市長蔣萬安的選舉布條，並附上「可以避雷不用去」引起熱議。經查，照片是2022年所拍攝，立委羅智強臉書發文質疑，無端被網路霸凌公審，用的還是4年前的舊照，這是什麼心態？

記者實際走訪診所，不到中午12時已有患者等待看診。診所方對此事也低調不予回應。

地方人士透露，仔細看Threads上貼文內的布條可見，上面已貼有選舉號次，「現在都還沒登記，自然也沒有號次，很明顯是上一屆選舉的。」所以對於特定帳號貼出針對性的文章感到不解，質疑難道現在連支持誰的權利都不能行使了嗎？

地方人士嘆，黃禎憲醫生的醫術不在話下，更是仁心仁術，經常看診到夜間，也多以健保門診，避免患者自費，貼文也有不少看診過、不分政黨顏色的民眾力挺。

立委羅智強臉書表示，有青鳥在網路發文指知名皮膚科黃禎憲診所外掛了一幅蔣萬安的布條，但卻是2022年競選台北市長選舉時的舊照。黃禎憲仁心仁術，曾在八仙塵爆時免費替不需住院的大面積燒燙傷者換藥。平時無涉政治的良醫，卻無端被挺沈伯洋的青鳥在網路霸凌公審，用的還是4年前的舊照，這是什麼心態？

羅智強說，難道民眾看病，只能找支持民進黨的醫生？毫無民主素養，不懂得尊重他人，到處任意攻擊的青鳥，根本是在幫沈伯洋敗票。沈伯洋，能請自己的支持者不要亂出征嗎？

此外，北市研考會主委殷瑋受訪時也表示，連黃禎憲竟然被出征，始料未及，這是四年前選舉的事情，挖出黃禎憲皮膚科，搞什麼？怎麼會發生這種事情。不要看到黑影就開槍，不管是東發號還是黃禎憲，都不應該變成出征的對象。