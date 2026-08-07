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內政部今正式聲請解散統促黨！主任秘書、民政司長赴憲法法庭遞狀

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
內政部主任秘書黃駿逸（右）、民政司長鄭英弘（左）今遞狀聲請解散中華統一促進黨。記者林孟潔／翻攝
內政部主任秘書黃駿逸（右）、民政司長鄭英弘（左）今遞狀聲請解散中華統一促進黨。記者林孟潔／翻攝

內政部認為中華統一促進黨危害國家安全、社會穩定及選舉公正性，聲請解散中華統一促進黨，今由主任秘書黃駿逸、民政司長鄭英弘於上午10點半至憲法法庭遞狀，此也是史上首次由機關聲請解散政黨的案件。

內政部認為，統促黨配合中共在台發展組織，協助中共認知作戰、引入中資介選，並滲透民間社團、宮廟等活動呼應統戰；跨境鎮壓，噤聲台灣民主，包括歌手何韻詩遭潑紅漆案、台大「中國新歌聲」濺血事件與機場暴力對待香港社運人士黃之鋒案；以及披著政黨外衣，但實際為黑幫犯罪組織。

內政部已掌握統促黨滲透至少15家宮廟、分散7縣市，內政部政黨審議會去年決議，統促黨長期系統性、組織性為中國在台發展組織、介入選舉等，嚴重危害國家安全及自由民主憲政秩序，而向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。

依憲法訴訟法規定，要經大法官現有總額3分之2以上同意，才能解散政黨，意即現今須有6名大法官以上同意，統促黨是否會被解散，關鍵在於大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美是否會拒絕評決。

依據憲法增修條文第五條第五款規定，政黨目的或行為，危害中華民國存在或自由民主的憲政秩序者為違憲。身為政黨主管機關的內政部，若發現違憲情事，可以向憲法法庭聲請解散政黨，並需提供機關名稱、政黨名稱、所在地、代表人資料、聲請意旨、原因事實及證據、關係文件等。

比較特別的是，因憲法保障人民有集會結社自由，政黨也是民主政治運作不可或缺的組織之一，因此解散政黨須以嚴格標準來審視。憲訴法規定，解散違憲政黨案和總統、副總統彈劾案件一定要行言詞辯論，且機關聲請解散政黨應負「舉證責任」，並檢附相關證據。

統促黨 內政部 主任

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