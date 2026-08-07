曾被質疑擋疫苗 陳時中：當初苦口婆心讓我背負謀財害命汙名

慈濟基金會在疫情期間採購BNT疫苗，卻遭詐騙逾10億。當時曾遭抹黑擋疫苗的行政院政委陳時中今在活動時說，當初不實指控者應向社會道歉。隨後又在臉書發文表示，當時的苦口婆心，卻成特定政黨與政治人物的武器，為打擊人民對政府的信任，最終讓他背負謀財害命的汙名。

陳時中表示，昨看到消息，在疫情期間有不肖人士稱可以透過私人管道購買BNT疫苗，涉嫌誆騙詐取慈濟基金會3000萬美金、約台幣10.6億佣金，遭台中地檢署起訴，引發各界眾多討論，看到民間團體在那樣焦急的環境下可能因此蒙受重大損失，他感到非常遺憾。

陳時中說，雖然此案尚未正式由司法判決，但是在疫情嚴峻時，疫苗採購掮客詐騙確實相當猖獗，不只是台灣，各國發生的詐騙案例也層出不窮。當時指揮中心不僅要在國際不利處境下，竭力爭取引進外國疫苗，也要防止國內社會被疫苗掮客盯上受騙，因此多次呼籲大家務必小心，若非當時一再勸說，恐怕會有更多單位或民眾受到傷害。

陳時中指出，當時的苦口婆心，卻成為特定政黨與政治人物的武器，為了打擊人民對政府的信任，羅織政府阻擋國外疫苗引進、圖利無效的國產疫苗等不實謠言，「編造出一個完全無中生有的邏輯，最終讓我背負謀財害命的汙名，直到現在仍然有人被謊言所矇騙。」

「真相或許不會很快被看見，但也永遠不會消失。」陳時中表示，每當有新的事實出現，都有責任再把當年的事情看清楚一次。近年隨著60多案針對防疫團隊的舉發，全數查無不法簽結；「吳子嘉抹黑我與蘇貞昌院長貪汙遭法院判賠；世衛獲高端新冠疫苗技轉授權，真實世界保護力登上美國CDC期刊，採購合約也向大眾公開，當年無數被抹黑的真相，正一件一件被攤在陽光下，受全國人民檢視。」

陳時中強調，身為防疫工作的主政者，迫切希望取得安全、有效的疫苗，但是絕不能因為心急而失方寸，辜負國家社會的信任，若未來再度發生重大緊急事件，仍然要靠著穩健、明確的應變政策，以及全國人民團結一心、同島一命，才能將傷害降至最低。

陳時中表示，大家不必過度苛責身邊被謠言誤導的人，他們只是在承受巨大苦難與壓力的疫情歲月裡，誤信那些利用仇恨謊言，謀取自身利益的政治人物，就好比想做善事的人民團體，也可能被一心斂財的掮客話術所矇騙。謊言最害怕的，從來不是真相本身，而是真相被看見、被討論。面對防疫的造謠與抹黑。

陳時中說，他會與大家一起在岸邊守候，每當真相浮出水面時，就大聲提醒更多人重新來關注，「而今天，就是那一天。」