父親節前夕 賴總統預告：18歲以下明年每月領5,000元

賴清德總統7日出席「2026年總統府暨國家安全會議員工家庭日」，談及推動「0到18歲成長津貼」、「育兒留停6+3」等政策，並預告明年18歲以下的年輕朋友，可以領到每月5,000元「0到18歲成長津貼」，經費已經編入明年度總預算。

賴總統致詞表示，明天就是父親節，預祝府內同仁及全國的父親「父親節快樂」，感謝每位父親除了照顧家庭，也在各行各業為國家的進步發展做出貢獻。今天也是「感謝日」，同仁們能夠無後顧之憂、認真為國家付出，家人的支持非常重要。

賴總統提到，每年家庭日也是「政策宣傳日」。特別是今天有將近60位國家未來的主人翁來到現場，在少子女化的年代，能夠看到這麼多活潑、可愛、象徵未來希望的台灣寶貝，真的很令人感動，感謝各位同仁為了化解國安危機增產報國。

賴總統打趣道，大家都知道他是兩個孩子的爸爸，他鼓勵所有同仁及全國好朋友「一個不嫌少、兩個不嫌多、三個剛剛好」，請大家繼續加油。

他指出，在國人的共同努力下，台灣這幾年經濟非常好，今年上半年經濟成長率13.72%，是50年來同期表現最好；明年度中央政府總預算籌編，更創下78年來首度不用舉債的歷史紀錄。為了讓經濟成長的果實由全民共享，政府不斷推出加薪、減稅、增福利、少負擔的政策。

他說，除了蔡英文總統時期就推動的「0到6歲國家一起養」政策，不斷升級加碼，今年5月政府更宣布推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」四大策略，從「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」五大面向，總共18項措施。

賴總統表示，他將「補助式育兒」全面升級為「公共支持式育兒」，讓台灣的年輕世代獲得更大支持。明年現場的小朋友、18歲以下的年輕朋友，就可以領到每月5,000元的「0到18歲成長津貼」，經費已經編入明年度總預算，預期明年就可以領到這筆錢。

他也說，除了「0到18歲成長津貼」，政府推動「育兒留停6+3」，雙親各自請滿6個月育兒留停津貼後，可各再多領3個月，並提出婚假延長為14天，產假從8週延長到12週，陪產檢及陪產假也從7天增加到14天，擴大對家庭的支持。

賴總統提到，他始終相信投資未來世代，就是投資國家的未來。為了讓國家更強、讓人民安康，從蔡總統開始到現在的十年，政府不斷努力提供台灣有史以來最優渥的生育、養育及教育環境與福利。請大家好好把握，「此時不生，更待何時」。他很高興看到在場有近60位國家政策代言大使。