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民進黨：集團式兒虐與食安風暴 北市府監管失靈

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢今天表示，台北市連鎖幼兒園及托嬰中心接連爆發集體兒虐與食安等嚴重違規事件，台北市政府監督機制完全失靈。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢今天表示，台北市連鎖幼兒園及托嬰中心接連爆發集體兒虐與食安等嚴重違規事件，台北市政府監督機制完全失靈。圖／民進黨提供

民進黨發言人吳崢今天表示，台北市連鎖幼兒園及托嬰中心接連爆發集體兒虐食安等嚴重違規事件，台北市政府監督機制完全失靈，更疑似涉嫌包庇與通風報信，嚴正要求台北市長蔣萬安落實「一處出事、全面清查」的監管思維，並為市府的失職與包庇向受害學童家長及全體市民公開道歉。

民進黨立委林月琴表示，目前不少業者採集團化經營，同時設有幼兒園、托嬰中心及補習班，甚至例如台北、新北跨縣市設立多家分園，政府不能再將每一起兒虐事件都視為單一園所、單一老師個案。從凱斯、美蒂思、勁寶兒、幼佳到夏莉絲，一再出現的案例反映出集團式經營下監管制度的漏洞，而非個別人員失職而已。

林月琴指出，地方主管機關立即建立集團式監管、高風險預警及跨體系資訊串聯制度，真正落實「一處出事、全面清查」，才能避免悲劇再次發生，還給每一位孩子安全無虞的成長環境。

民進黨台北市議員簡舒培表示，北市夏莉絲幼兒園集團爆發集體虐兒案至今已近一個半月，面對13次陳情與1999檢舉，市府從教育、社會、勞動、環保及衛生局竟全數輕輕放下，連勞檢都以和解速結，勞動局長更以「這是慣例」搪塞。她昨天在議會要求社會局無預警稽查該集團托嬰中心，市府卻拖延一小時才到場，業者負責人竟早已在場等候，黑髒地墊也已預先換掉，顯見內部有人通風報信，讓稽查形同虛設，令人質疑北市府涉嫌包庇。

吳崢表示，蔣萬安過去能為違法事件高調聲稱「有事衝我來」挺身而出，甚至昔日拿「疫苗掮客」議題惡意攻擊陳時中、操作政治利益，如今政治翻車後只會裝死閃避，充分展現要搶版面就出現、要負責任就神隱的雙重標準，呼籲蔣萬安切勿再裝睡，應立即徹底查清集團式機構弊端，給受害學童家長與台北市民一個合理的交代。

食安 兒虐 北市府

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