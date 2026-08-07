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赴陸探親要交親友名單 翁曉玲：把公務員都當匪諜？

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。記者余承翰／攝影
國民黨立委翁曉玲。記者余承翰／攝影

公務員赴中國大陸探親，須向所屬單位提供親友名單，引發爭議。國民黨立委翁曉玲質疑，政府規定明顯違反比例原則，還涉及侵犯公務員親友隱私。賴政府不信任公務員，把公務員都當成匪諜一樣，根本就是在貶低公務員。

根據內政部移民署網站資訊，政務人員、縣市首長、簡任第11職等以上公務員，以及涉及國家安全、機密或核心關鍵業務等人員赴陸，須提供探親相關資料。陸委會副主委梁文傑也證實，必須提供親友資料，屬於必要資訊。

翁曉玲表示，陸委會做法明顯違反比例原則，還涉及侵犯公務員親友的隱私，為何要把公務員都當匪諜一樣在調查？政府應該站在信賴公務員的一方，而不是動不動就把公務員當罪犯，這樣是不信任、貶低公務員，好像是全台公務員都可能對違反忠誠義務一樣，相當過分。

翁曉玲表示，陸委會已經要求公務員出國若在大陸過境轉機都要報備核准，現在去大陸探親還要提供名單，乾脆發布命令禁止公務員去大陸，賴政府愈打壓，基層反彈只會愈來愈大。

翁曉玲 探親 公務員

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