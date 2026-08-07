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韓國瑜提醒在野今年剩4個月 莊瑞雄：意思是總預算不能意氣用事

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）、書記長范雲（右）今在議場前回應輿情。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）、書記長范雲（右）今在議場前回應輿情。記者張曼蘋／攝影

立法院連日協商今年度中央政府總預算案，立法院長韓國瑜昨提醒在野黨團，今年已過三分之二，只剩約4個月，是否還要在此時大幅刪減預算，「再思考一下」。民進黨團幹事長莊瑞雄表示，在野黨預算砍得非常狠，韓國瑜出面提醒意思很清楚，不能只是一味意氣用事。

民進黨立院黨團今在議場前回應輿情，莊瑞雄表示，昨天的總預算協商二輪下來，在野黨砍得非常開心、砍得很爽，但對整個憲政機關的運作可能都會造成很大影響。總預算政府的編列規模龐大，代表台灣經濟成長，整個國力提升，有能力來編出更大的預算規模來投資整個國家，然後對全民有更多的照顧。

莊瑞雄指出，但國會裡因為席次結構，總預算審到現在，本來在去年12月31日應該通過的預算，到現在已經8月7日還在進行第二輪，還剩下188個案。在野黨真的是掌握整個行政部門預算的生殺大權，但這樣的審理方式，對國家、行政部門這樣把它癱瘓掉，非常可惜，希望進入第三輪的協商，大家可以好好的理性來溝通。

媒體追問總預算刪減到連韓國瑜都看不下去，莊瑞雄表示，昨天韓國瑜也特別提醒，今年只剩下4個月情況下，整個年度已經過去大半，韓國瑜這番話的意思很清楚，就是前面預算已經花了三分之二，如果現在再把整筆預算全部刪減、減列，那已支出的經費該如何處理？

莊瑞雄認為，韓國瑜其實是在提醒在野黨，不能只是一味意氣用事，因為掌握多數就認為想怎麼做就怎麼做。立法院肩負人民託付，中央政府總預算由行政部門提出後，立法院該做的是理性監督，而不是把預算全部刪光，卻忽略錢早就已經花出去的事實。

韓國瑜 在野 預算

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