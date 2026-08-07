聽新聞
0:00 / 0:00

公務員赴陸探親須報親友、電話 許忠信：隱私踩腳下 不信任公僕？

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立委許忠信。聯合報系資料照
民眾黨立委許忠信。聯合報系資料照

針對公務人員赴陸探親須提供親友姓名及大陸地區聯絡電話，陸委會昨日表示，只是需要知道、必須要知道的一些資訊而已。民眾黨立委許忠信表示，陸委會應說清楚政策用意與個資使用規範，不能用一句「需要知道」就把人民的隱私權踩在腳下。

許忠信表示，台灣是主權獨立的國家，面對中共日益嚴重的威脅與滲透，國家安全絕對是不可妥協的底線；但問題是，在捍衛國安之餘，對於國人隱私權和人權保障並不相互衝突，陸委會不能用「國安」名義當藉口，而無限上綱、自行解釋擴張陸委會的行政權力。

許忠信批評，陸委會要求公務員赴陸探親須提供「在陸親友名單及聯絡電話」，並用「政府需要知道、必須要知道」一句話就輕描淡寫地簡單帶過，這根本就是利用職權展現「權力的傲慢」，不僅對人民公僕的不尊重、不信任，更讓為國家用心服務奉獻的公務人員情何以堪？

許忠信說，身為國家的公務員，當然一定要有為國家保密與配合國安說明的義務，但倘若政府想要藉此蒐集公務員與親友的個資，那就應該制定明確的法律授權、嚴格的資安保護機制，且將該申報範圍的界線先對外公開說明清楚。政府都沒有這些措施，一旦這些資料被洩漏、被對岸掌握，不是反而讓公務員與其在陸親友身分暴露陷入更高風險？

許忠信指出，為了台灣的國家安全，他絕對支持合理的國安控管，但無法接受一個民主國家採取欠缺法治精神的「集權式管理」。他要求陸委會應該要再對外清楚說明政策執行的立意與未來相關人員個資的使用相關規範，而不是僅用一句「需要知道」就把人民的隱私權踩在腳下。

許忠信說，身為台灣的立委，捍衛的絕對是台灣的民主自由與法治價值，但呼籲執政黨切莫為了防範對岸卻將權力無限上綱，反而把自己變成了威權體制的樣子。

許忠信 探親 隱私

延伸閱讀

批陸委會評論中出入境新規 張雅屏：愚民宣傳換不到真正的和平

「台青e站」涉違反兩岸關係條例 陸委會證實已封鎖

批綠電新潮流12護法 黃國昌不起訴確定

卓榮泰喊話藍白審預算懸崖勒馬 陳清龍批搞錯身分：監督預算天經地義

相關新聞

赴陸探親…公僕須交親友名單 法源何在

針對公務人員赴中國大陸探親須提供在陸聯絡電話和親友姓名，陸委會六日表示，並沒有太過侵犯公務員個人的隱私，「那只是我們需要知道、必須要知道的一些資訊而已」。全國公務人員協會前理事長李來希說，公務員的親屬並非公職，沒有理由要提供，此外，陸委會這麼做的法源和依據又是什麼。

【重磅快評】賴清德打盧一石多鳥之計毀在彰化一姐手裡？

身陷食安風暴與究責聲浪中的總統賴清德啟動行動中常會，不僅地點選台中，還猛批台中市長盧秀燕的施政滿意度遠遠不及高雄市長陳其邁，在中部縣市中也不如雲林、南投、苗栗，只勉強贏過彰化縣長王惠美；這種比較法看似一石多鳥，其實充滿破綻，不僅和盤托出賴清德2026及2028的選戰策略，更是賴深層憂慮的告白。

成長津貼明年發！總統預告0到18歲補貼政策 月領5,000元

賴清德總統昨（7）日出席總統府暨國家安全會議員工家庭日，預告明年18歲以下的年輕朋友，可以領到每月5,000元「0到18歲成長津貼」，經費已經編入明年度中央政府總預算，預計明年起上路。

朝野選前競開支票未排富 學者憂增財政負擔

今年逢九合一大選，朝野紛開民生福利支票，但全無排富。有學者指出，不排富恐浪費資源並加重財政負擔，也違差異原則；有專家建議可採申請制，也有人建議從稅制出發，讓富人多繳稅，改善所得分配。

立院出招 藍白兒少帳戶行文請總統公布

年底選舉將屆，行政和立法就兒少補助角力，立院昨行文行政院及總統府，咨請總統公布國會三讀通過的藍白版兒少帳戶法案，政院批立院逾越憲政分際，稱政院將採取必要作為以維護憲政秩序。賴清德總統則是在總統府的活動中重提政院版的成長津貼，稱明年就可以領到這筆錢。

赴陸探親須交親友名單…藍：把公務員當匪諜 綠駁須護國安

公務員赴中國大陸探親，須向所屬單位提供親友名單，引發爭議。國民黨立委翁曉玲質疑，政府做法侵犯公務員親友隱私，根本就是不信任、貶低公務員；民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜則表示，公務員肩負公職責任，也須承擔更高的國安風險管理義務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。