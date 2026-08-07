公務員赴陸探親須報親友、電話 許忠信：隱私踩腳下 不信任公僕？

針對公務人員赴陸探親須提供親友姓名及大陸地區聯絡電話，陸委會昨日表示，只是需要知道、必須要知道的一些資訊而已。民眾黨立委許忠信表示，陸委會應說清楚政策用意與個資使用規範，不能用一句「需要知道」就把人民的隱私權踩在腳下。

許忠信表示，台灣是主權獨立的國家，面對中共日益嚴重的威脅與滲透，國家安全絕對是不可妥協的底線；但問題是，在捍衛國安之餘，對於國人隱私權和人權保障並不相互衝突，陸委會不能用「國安」名義當藉口，而無限上綱、自行解釋擴張陸委會的行政權力。

許忠信批評，陸委會要求公務員赴陸探親須提供「在陸親友名單及聯絡電話」，並用「政府需要知道、必須要知道」一句話就輕描淡寫地簡單帶過，這根本就是利用職權展現「權力的傲慢」，不僅對人民公僕的不尊重、不信任，更讓為國家用心服務奉獻的公務人員情何以堪？

許忠信說，身為國家的公務員，當然一定要有為國家保密與配合國安說明的義務，但倘若政府想要藉此蒐集公務員與親友的個資，那就應該制定明確的法律授權、嚴格的資安保護機制，且將該申報範圍的界線先對外公開說明清楚。政府都沒有這些措施，一旦這些資料被洩漏、被對岸掌握，不是反而讓公務員與其在陸親友身分暴露陷入更高風險？

許忠信指出，為了台灣的國家安全，他絕對支持合理的國安控管，但無法接受一個民主國家採取欠缺法治精神的「集權式管理」。他要求陸委會應該要再對外清楚說明政策執行的立意與未來相關人員個資的使用相關規範，而不是僅用一句「需要知道」就把人民的隱私權踩在腳下。

許忠信說，身為台灣的立委，捍衛的絕對是台灣的民主自由與法治價值，但呼籲執政黨切莫為了防範對岸卻將權力無限上綱，反而把自己變成了威權體制的樣子。