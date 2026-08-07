高壓斷路系統故障致停電 政院：設備更新預算盼立院盡速通過

行政院今天上午一度突然停電，沒電可用，歷經約1小時才全面復電。行政院發言人李慧芝表示，導致停電的高壓斷路器系統，去年底即被發現設備太過老舊，也在今年度預算中編列更新經費，盼立法院盡速完成今年度總預算審議，確保政府機關基本運作及公務同仁安全。

李慧芝表示，行政院於上午約7時34分左右，因高壓斷路器系統故障導致一度停電，院區UPS（Uninterruptible Power Supply，不斷電系統）即自動啟動，並配合備用發電機進行應變，經由台電公司協助順利復電後，行政院亦隨即進行相關檢測，目前公務皆正常運作。

李慧芝表示，行政院於去年底辦理停電檢測時，即發現兩座高壓斷路器設備使用年限都已超過30年，設備太過老舊，也在今年度行政院本部預算中編列相關更新經費。行政院除持續強化各項基礎設施維護及應變機制，也期盼立法院儘速完成今年度中央政府總預算審議，支持行政院設備、維運等相關預算，確保政府機關基本運作及公務同仁安全、穩定的辦公環境。