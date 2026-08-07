【重磅快評】賴清德打盧一石多鳥之計毀在彰化一姐手裡？

身陷食安風暴與究責聲浪中的總統賴清德啟動行動中常會，不僅地點選台中，還猛批台中市長盧秀燕的施政滿意度遠遠不及高雄市長陳其邁，在中部縣市中也不如雲林、南投、苗栗，只勉強贏過彰化縣長王惠美；這種比較法看似一石多鳥，其實充滿破綻，不僅和盤托出賴清德2026及2028的選戰策略，更是賴深層憂慮的告白。

身兼民進黨主席的總統賴清德5日到台中召開首場行動中常會，全力反擊在野，矛頭集中盧秀燕，稱光是遠見雜誌這幾年的評比，盧的個人滿意度遠遠不及高雄市長陳其邁；在中部5縣市裡面，盧的表現也不如雲林縣長、南投縣長、苗栗縣長，只勉強贏過彰化縣長王惠美。賴更以台語補一句說「簡單說，根本不能比啦，差太遠了！」

賴清德這種比較法相當罕見，自然在政壇掀波，但受最大衝擊並非盧秀燕，而是被賴清德拿來墊底的「彰化一姐」王惠美了。

王惠美任內表現穩健，甚至在遠見評比中是「全台進步前三名」的優等生，當然對賴清德的評論不以為然。她反諷賴「總統您終於想到彰化了！」，並批賴對全台第一大縣彰化的發展與困境「完全沒有深入了解」， 還列舉中央卡環評、卡校產接管、卡都市計畫、卡捷運路網、卡彰化大巨蛋，句句打中賴政府要害。

其實在賴清德所提遠見民調中，王惠美的滿意度是65.1%，獲4.5 顆星評價，比前一年還增6.9 個百分點，怎麼看都不差；之前賴清德還多次力讚王惠美為彰化打拚，年初還一度傳出有意徵詢王入閣。如果王的評價不佳，為何有延攬入閣傳聞？如今為了打盧不惜貶抑王惠美，政治現實莫過於此。

如果王惠美有4.5顆星評價，那也印證盧秀燕的評價也非賴清德所說「根本不能比啦，差太遠了！」；其實在各項民調中，盧秀燕反而經常名列前茅，不論是遠見還是TVBS的調查，她的滿意度大多維持在六都的前兩名。

賴清德取巧運用跨級距比較與選擇性解讀的方式，不懷好意拿六都和一般縣市直接比較，對盧並不公平。即使遠見的六都民調中，陳其邁以75.9%奪冠，盧秀燕也以66.6%緊追在後，賴不提敬陪末座的黃偉哲，只說「盧秀燕不及陳其邁」，難道不是惡意放大第一名和第二名的差距？

然而，陳其邁評價雖佳，但也非全面領先，盧秀燕甚至在多項民調中贏過陳。例如2024年TVBS的滿意度調查，盧勇奪第一，以66%領先陳其邁60%；2025年底經濟日報幸福台灣縣市幸福指數調查，盧以74.2%再勝陳的66.5%；2025年中國時報縣市長施政滿意度調查，盧陳並列金獎。這些民調均非賴清德所言「根本不能比啦，差太遠了！」。

再者，在歷來民調中，非直轄市的滿意度通常高於直轄市，例如雲林縣、嘉義縣等地方首長在遠見或天下的調查中常能拿到70%甚至80%以上的五星民調；六都市民對於市政的要求較難滿足，拿六都和非直轄市首長直接對比，難免失準 。

賴清德不是政治菜鳥，拿民調打盧秀燕，除了把食安風暴責任重新定錨在台中市政府，更大的略戰是全力打擊藍營領頭羊，壓制2028潛在對手，而這對手除了盧秀燕，更包括隱形對手陳其邁。

別忘了，賴清德開了黨內挑戰現任總統的先例，如今攻守易位，他的最高戰略也是掃除連任之路的潛在路障，「捧邁」只是把陳其邁定位在黨內接班人的次要位置、避免陳日後成為非挑戰者的政治工程；不管2028年推「賴邁配」，或陳其邁卸任市長後接掌閣揆，賴盤算的只是提早為陳安排好2028的戰略位置而已。

更深層來看，陳其邁屬英系與中生代共主，賴清德拉攏陳其邁，可有效安撫英系與非新潮流勢力；全力捧邁也可 以打破盧秀燕的不敗光環，更可緩解蔡英文出手整合台東選情後間接減損賴清德黨內領導威信的衝擊。

賴清德方方面面都盤算了，卻把關鍵按鈕交給被他惹怒的彰化一姐王惠美。之前魏平政起步晚，地方整合未見起色，王惠美的光環難以轉移，在墊腳石風波激化之際，魏及時展現政治義氣護王，王也不甘八年打拚換來墊底之辱，王惠美會不會打翻綠營如意算盤？連鎖效應之下，賴清德的一石多鳥之計會不會毀在彰化一姐手裡？