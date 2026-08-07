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影／總統點名台中食安破口 盧秀燕嗆：關注我比關注食安更多
賴清德總統前天以民進黨主席身分到台中召開行動中常會，批台中市長盧秀燕施政滿意度不理想，並指台中是食安破口。對此，盧秀燕今反擊，「賴總統神隱一個月，關注我比關注全國2300萬民眾的食安還更多」，沙拉油問題未解決，嘉義縣6個苦茶油油廠也出問題，建議賴總統盡速解決食用油食安問題。
盧秀燕今天上午參加烏日區旭日國小動土典禮，她在受訪時說，大家都發現「賴總統神隱了一個月，結果講話關注我比關注全國2300萬民眾的食安還更多」，還是衷心建議總統迅速帶領國家團隊，趕快把沙拉油驗出致癌物苯駢芘超標案問題可以解決。
盧秀燕指出，其實已過一個月，致癌油問題不但沒有解決、沒有釐清，現在連苦茶油也爆發超標問題，短短二周，嘉義縣6個苦茶油油廠也爆發苯駢芘超標問題，這表示整個國家在提供我們的食用油品質跟油品，原來的問題沒有解決，還越來越嚴重。
盧秀燕建議，民以食為天，希望總統的團隊趕快就國家的各種食用油，趕快解決問題，保障民眾的食安。
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