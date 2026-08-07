聽新聞
0:00 / 0:00

影／總統點名台中食安破口 盧秀燕嗆：關注我比關注食安更多

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今受訪時，拿著嘉義苦茶油出問題照片，建議賴總統盡速解決食用油食安問題。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今受訪時，拿著嘉義苦茶油出問題照片，建議賴總統盡速解決食用油食安問題。記者趙容萱／攝影

賴清德總統前天以民進黨主席身分到台中召開行動中常會，批台中市長盧秀燕施政滿意度不理想，並指台中是食安破口。對此，盧秀燕今反擊，「賴總統神隱一個月，關注我比關注全國2300萬民眾的食安還更多」，沙拉油問題未解決，嘉義縣6個苦茶油油廠也出問題，建議賴總統盡速解決食用油食安問題。

盧秀燕今天上午參加烏日區旭日國小動土典禮，她在受訪時說，大家都發現「賴總統神隱了一個月，結果講話關注我比關注全國2300萬民眾的食安還更多」，還是衷心建議總統迅速帶領國家團隊，趕快把沙拉油驗出致癌物苯駢芘超標案問題可以解決。

盧秀燕指出，其實已過一個月，致癌油問題不但沒有解決、沒有釐清，現在連苦茶油也爆發超標問題，短短二周，嘉義縣6個苦茶油油廠也爆發苯駢芘超標問題，這表示整個國家在提供我們的食用油品質跟油品，原來的問題沒有解決，還越來越嚴重。

盧秀燕建議，民以食為天，希望總統的團隊趕快就國家的各種食用油，趕快解決問題，保障民眾的食安。

民進黨行動中常會5日首發場在台中舉行，黨主席賴清德（前排左五）批，台中是食安問題的破口。聯合報系資料照
民進黨行動中常會5日首發場在台中舉行，黨主席賴清德（前排左五）批，台中是食安問題的破口。聯合報系資料照

台中市長盧秀燕今受訪時，拿著嘉義苦茶油出問題照片，建議賴總統盡速解決食用油食安問題。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今受訪時，拿著嘉義苦茶油出問題照片，建議賴總統盡速解決食用油食安問題。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 食安 台中 賴清德

延伸閱讀

賴總統點名台中是食安破口 媒體人曝他因1事壓力大：趁機打盧秀燕

批賴總統才是食安最大破口 國民黨要求許輔撤職、姜至剛下台

賴清德批台中食安 藍反轟台糖才是破口

影／中央誰是「門神」？盧秀燕曝「不是姜至剛」：已追到行政院了

相關新聞

赴陸探親…公僕須交親友名單 法源何在

針對公務人員赴中國大陸探親須提供在陸聯絡電話和親友姓名，陸委會六日表示，並沒有太過侵犯公務員個人的隱私，「那只是我們需要知道、必須要知道的一些資訊而已」。全國公務人員協會前理事長李來希說，公務員的親屬並非公職，沒有理由要提供，此外，陸委會這麼做的法源和依據又是什麼。

【重磅快評】賴清德打盧一石多鳥之計毀在彰化一姐手裡？

身陷食安風暴與究責聲浪中的總統賴清德啟動行動中常會，不僅地點選台中，還猛批台中市長盧秀燕的施政滿意度遠遠不及高雄市長陳其邁，在中部縣市中也不如雲林、南投、苗栗，只勉強贏過彰化縣長王惠美；這種比較法看似一石多鳥，其實充滿破綻，不僅和盤托出賴清德2026及2028的選戰策略，更是賴深層憂慮的告白。

成長津貼明年發！總統預告0到18歲補貼政策 月領5,000元

賴清德總統昨（7）日出席總統府暨國家安全會議員工家庭日，預告明年18歲以下的年輕朋友，可以領到每月5,000元「0到18歲成長津貼」，經費已經編入明年度中央政府總預算，預計明年起上路。

朝野選前競開支票未排富 學者憂增財政負擔

今年逢九合一大選，朝野紛開民生福利支票，但全無排富。有學者指出，不排富恐浪費資源並加重財政負擔，也違差異原則；有專家建議可採申請制，也有人建議從稅制出發，讓富人多繳稅，改善所得分配。

立院出招 藍白兒少帳戶行文請總統公布

年底選舉將屆，行政和立法就兒少補助角力，立院昨行文行政院及總統府，咨請總統公布國會三讀通過的藍白版兒少帳戶法案，政院批立院逾越憲政分際，稱政院將採取必要作為以維護憲政秩序。賴清德總統則是在總統府的活動中重提政院版的成長津貼，稱明年就可以領到這筆錢。

赴陸探親須交親友名單…藍：把公務員當匪諜 綠駁須護國安

公務員赴中國大陸探親，須向所屬單位提供親友名單，引發爭議。國民黨立委翁曉玲質疑，政府做法侵犯公務員親友隱私，根本就是不信任、貶低公務員；民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜則表示，公務員肩負公職責任，也須承擔更高的國安風險管理義務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。