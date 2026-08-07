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慈濟遭疫苗詐騙 張景森：內控長期薄弱 最高領導應道歉下台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
慈濟傳出在採購BNT疫苗過程中，遭律師詐騙10.6億元。行政院前政務委員張景森指出「受害者其實是捐款的大眾」，慈濟身為大型公益組織，重大決策卻內控機制薄弱，應該公開決策過程，最高層也必須有人道歉下台。聯合報系資料照
慈濟傳出在採購BNT疫苗過程中，遭律師詐騙10.6億元。行政院前政務委員張景森指出「受害者其實是捐款的大眾」，慈濟身為大型公益組織，重大決策卻內控機制薄弱，應該公開決策過程，最高層也必須有人道歉下台。聯合報系資料照

慈濟傳出在採購BNT疫苗過程中，遭律師詐騙10.6億元。行政院前政務委員張景森今在臉書貼文指出「受害者其實是捐款的大眾」，慈濟身為大型公益組織，重大決策卻內控機制薄弱，缺乏嚴謹程序與風險控管，慈濟應該公開決策過程，最高領導層也必須有人道歉下台。

律師陳昱瑄涉嫌在2021年新冠疫情期間，宣稱握有BNT疫苗採購管道，詐取慈濟基金會10.6億元委任報酬，遭台中檢方依詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴。

張景森在臉書貼文表示，他一向支持慈濟，也敬佩無數慈濟志工長年投入慈善、醫療、教育與國際救災的奉獻。但正因為支持慈濟，所以必須把久埋內心的不安說出來。

他指出，他在陳水扁時代擔任北市都發局長，慈濟曾花13億元購買位於內湖保護區內、不能開發的土地，引發外界質疑購地的價格偏高，決策是否經過獨立估價、法律審查、董事會充分討論？也令人懷疑到底誰在主導這件事？難道是藉著買地在掏空慈濟嗎？

張景森說，檢方起訴疫苗案，指出慈濟沒有確認對方是否具有真正授權、沒有足夠履約保障、沒有採取分階段付款及風險控管機制的情況下，就支付高達十億餘元的款項。如此薄弱的內控程序，令人難以理解。

他強調，受害的不是慈濟，而是捐款的社會大眾。相隔30多年的兩岸，同樣暴露出慈濟在重大決策方面缺乏嚴謹的程序、調查、法律風險評估、財務審查，以及外部專業把關，這是最高決策層治理機制的問題。

張景森說，目前沒有公開證據顯示慈濟內部人員參與詐騙或從中收受利益，但他認為慈濟已經失信於社會，有責任公開決策過程、釐清責任、檢討制度。慈濟的最高領導層應該有人出面負責，道歉下台，才能重新贏得社會信任。

張景森並說，台灣其他宗教團體的問題可能更嚴重。因此，他認為宗教法人財務監管制度必須盡快建立，要求大型宗教團體公開重大交易、資產購置及財務報表，接受獨立會計查核及適當的外部監督。他強調，這不是干涉宗教，而是保障信徒、捐款人與社會大眾的權益。

慈濟 張景森 疫苗 詐騙

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