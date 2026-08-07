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115年度總預算案卡關 蔡其昌喊話趕快協商討論
民進黨立法院黨團總召蔡其昌今天表示，今年度中央政府總預算案應該在去年12月通過，但立法院沒通過。對於在野黨有些提案要求凍結全部預算，「我非常不能接受，也不能認同」，希望趕快協商討論，讓國家預算通過。
立法院長韓國瑜原本預計8月7日前讓115年度中央政府總預算案完成三讀，不過，立法院朝野黨團昨天才完成第2輪協商，韓國瑜宣布，下週將跟朝野黨團確認，並視情況進行後續處理，看是要簽署協商結論或進行第3輪協商。
蔡其昌上午受訪表示，原本朝野協商結論是在今天進行總預算案表決，但就如同昨天他在朝野協商提到，總預算案應該在去年12月底完成，已經拖過元宵節、清明節、端午節，現在都已經要到中秋節，總預算案還沒有過。
蔡其昌說，今年時間已剩下最後4個月，卻看到很多提案要把政府機關業務費全部刪除，甚至有些提案要求預算科目全部凍結。預算應該在去年12月通過，但立法院沒有通過，現在要全數刪除，「這不是為難公務同仁嗎，這不是癱瘓國家嗎。」
蔡其昌指出，民進黨團希望儘快對被保留的預算案進行協商跟討論，讓國家預算趕快通過。
對於部分在野黨立委批評行政院沒有依法行政，在今年度總預算編列軍公教加薪跟警消月退，蔡其昌說，立法院依法不可以自己增加預算，行政院很願意協助公務人員增加福利，就靜待行政院部門10月與立法院溝通。
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