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陳佩琪曬柯文哲67歲生日照 曝監控腳環換手環感想：羞辱性更強

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨前主席柯文哲67歲生日，妻子陳佩琪曬照祝福，並透露柯文哲談及電子腳環改戴手環後表示：「沒不同，只是羞辱性更強」。圖／擷自陳佩琪Peggy臉書
民眾黨前主席柯文哲67歲生日，妻子陳佩琪曬照祝福，並透露柯文哲談及電子腳環改戴手環後表示：「沒不同，只是羞辱性更強」。圖／擷自陳佩琪Peggy臉書

民眾黨前主席柯文哲6日迎來67歲生日，妻子陳佩琪一早在臉書發文祝福，並曬出多張柯文哲近照。其中，柯文哲手上配戴著日前才更換的電子監控手環，陳佩琪直呼「太帥了，我的老公，生日快樂」，開心表示「每一張都好看， 我都要PO出來」。

由於柯文哲5日才將電子監控設備由腳環更換為手環，陳佩琪也提到，她特地問丈夫，改戴手環後「生活和回報方式有沒有什麼差別？」柯文哲回應：「沒不同啊，就只是羞辱性更強而已。」

因此，幕僚後來在電子手環上貼了一張「萊爾校長」Q版貼紙，目的要讓大家時刻不忘這位萊爾校長，「除了讓人民吃毒油外，看他是如何用司法手段迫害在野陣營的」。

除了分享丈夫生日照片，陳佩琪也提到，曾看過新聞報導華為前財務長孟晚舟配戴電子腳鐐近3年，可能因女性肢體較弱，出現了腳踝紅腫、皮膚磨損狀況。她透露，柯文哲說律師曾跟他講，「萊爾校長讓他戴的是和孟晚舟完全一樣的型號」，日前因長期兩邊負重不平衡，右腳踩空扭到、膝蓋疼痛無力，需要穿上護膝保護。

陳佩琪並表示，一審判決柯文哲17年徒刑後，「民進黨和賴清德應該滿意極了才對」，不僅斷絕柯文哲未來參選從政的機會，也成為外界持續攻擊丈夫的依據，除了讓柯的政治路消失，也要讓他社會死亡。

陳佩琪最後重申，「京華城的容積率是委外的都委會決定的 ，只是別人幫你蓋上了你的甲章而已！」、「會計師錯帳責任不在你」，強調「柯文哲清清白白」。

柯文哲 陳佩琪 生日 民眾黨 萊爾校長

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