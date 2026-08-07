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美台僑社團挺徐佳青勤政出訪 譴責民眾黨混淆視聽

中央社／ 華盛頓6日專電

民眾黨團指僑委會委員長徐佳青5年內旅費達新台幣2383萬元，且多次出訪同個國家。全美台灣同鄉會今天發布聲明力挺徐佳青勤政出訪並表示，民眾黨立委不了解海外僑務實務，企圖混淆視聽，對此「表達最強烈的不滿與譴責」。

台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍5日召開記者會表示，徐佳青自2020年擔任僑委會副委員長、2023年1月接任委員長，在不到5年時間內，已出國47次、累計526天，總共花費公帑2383萬元。徐佳青回應說，差旅行程安排、出國報告皆依相關規範，且以撙節開支、服務最多數僑民為目的。

全美台灣同鄉會今天發表聲明表示，對民眾黨立委在不了解海外實務的情況下，批評徐佳青及第一線僑務工作，企圖混淆社會視聽，罔顧可能落入中共分化的政治攻防作法，深感遺憾，台僑社團表達「最強烈的不滿與譴責」。

聲明指出，徐佳青上任以來，許多僑胞親眼看見她親自走入僑社、連結主流，傾聽聲音、解決問題，並帶領整個僑務團隊重新建立海外僑胞對僑委會的信任。

聲明寫道，近年來僑委會推動海外華語文學習中心、培養青年文化大使、強化海外僑校與華語教育、支持台灣文化巡演、建立海外急難救助機制、促進國際醫療合作與專業交流，連結創造主流「台灣日」活動，這些僑務工作在正式外交之外，為台灣累積國際支持的能量。

聲明指出，以今年7月徐佳青赴美參與台美人夏令會相關行程為例，短短幾天內就造訪紐約、費城、芝加哥、休士頓等多個城市，除了參加夏令會，還有僑務座談、巡視僑校、拜會地方政要、參與社區活動、探視僑胞及與青年交流等工作。

全美台灣同鄉會肯定徐佳青勤政出訪，也肯定僑務團隊推動海外青年、僑教、文化及急難救助工作的成果，呼籲朝野政黨以事實、專業討論僑務政策並多加關注中國無所不用其極的分化行為。

徐佳青 出訪 社團

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