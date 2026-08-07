26天跑7國只交5頁報告？馬文君追問徐佳青：115萬元成果在哪裡

僑務委員會委員長徐佳青出訪26天、走訪7國，花費公帑115萬元，但返國後公開提出的出國報告僅5頁，立委馬文君質疑，徐佳青未充分交代出訪成果，花費納稅人經費，就應向立法院及社會說明實際成效，而非以涉密或援引前朝案例作為回應。

馬文君表示，政務首長因公出國，只要程序合法、確有必要，交通、住宿及差旅待遇都不是問題，真正的問題在於，花費人民納稅錢出訪近1個月，返國後卻未完整說明實際成果。她質疑，徐佳青26天行程究竟談成哪些合作、解決哪些僑務問題，又替台灣帶回哪些具體成果。

針對徐佳青先前表示，出國報告若寫得太詳細，恐遭中國掌握資訊，甚至稱「難道要脫光光給阿共看」，以及事後提及30多年前章孝嚴出訪時眷屬隨行、入住五星級飯店等案例，馬文君認為，立法院監督的是現任僑委會委員長，而非30多年前的官員，相關說法都未回應外界最關心的出訪成果。

馬文君指出，她長期在立法院外交及國防委員會監督相關預算，了解涉外工作確有敏感內容，但機密不應成為拒絕監督的理由。她表示，涉及個人資料可適度遮蔽，敏感資訊也可採分級方式說明，但出訪目的、經費使用、政策成果及後續追蹤等內容，仍應向國會及社會交代。

她認為，徐佳青出國近1個月僅提出5頁公開報告，面對外界質疑又以中國因素及前朝案例回應，問題已非報告篇幅，而是未正視國會監督。

馬文君表示，僑委會每一筆支出都來自人民納稅錢，符合程序只是最低標準，不代表經費運用合理，也不代表成果可以不受檢驗。她強調，政務首長出訪沒有問題，依法享有待遇也無可厚非，但公私應分明，出訪成果更應接受檢驗；若徐佳青無法提出完整說明，人民有權質疑其是否適任僑委會委員長。