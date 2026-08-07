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慈濟買疫苗遭詐騙綠嗆藍白道歉 陳以信反批轉移毒油風暴焦點
2021年新冠疫情期間，慈濟基金會為協助採購BNT疫苗，遭彰化律師公會前理事長陳昱瑄與通緝犯李易儒詐騙顧問費10.6億元。民進黨批評藍白陣營當年不斷抹黑防疫團隊「擋疫苗」，並要求國民黨道歉。國民黨文傳會主委陳以信今日表示，慈濟遭詐騙令人遺憾，政府當時無能拯救人民，民間才不得不幫忙，民進黨深陷毒油風暴，急於脫身才不擇手段。
陳以信說，疫情期間國人都急切協助政府取得疫苗，當時他在立法院服務，也看到政府求助無門，民間積極希望幫上忙，慈濟就是其中一個重要團體。今天看到慈濟遭詐騙的事情，讓人感到痛心和不捨，但這只是個案，慈濟當時也透過很多努力，碰到居心不良的人士，竟用詐騙謀利，讓外界遺憾，且應被法律制裁。
陳以信批評，這件事竟被民進黨拿出來政治操作，要求國民黨道歉，真是顛倒是非黑白，刻意擴大政治操作。當時不只慈濟，鴻海創辦人郭台銘也希望幫忙，一個沒有辦法做到拯救人民的政府，變成大家要來幫忙，這才是民進黨應該感到羞愧的地方。
陳以信續道，當時慈濟要求的也未必只有這位律師，所以怎麼可以用這個個案一竿子打翻一船人，民進黨這種政治操作相當過分，背後就是知道政府深陷毒油風暴，所以急於脫身，才會不擇手段，希望轉移焦點，企圖掩蓋自己在油品管理上的失職，這是讓他感到非常不齒的地方。
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