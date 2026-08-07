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政院無預警停電數十分鐘 藍委：城鎮韌性有破洞 小橘書破功

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

行政院院區今天上午發生供電異常，歷經約數十分鐘才恢復供電。國民黨立委王鴻薇表示，顯示行政院推動的城鎮韌性有很大的破洞。國民黨立委葉元之諷刺，政府印了很多小橘書，自己卻破功。

王鴻薇今出席國民黨團大會後受訪表示，行政院是一級單位，竟然一下子停電40分鐘，凸顯政府的能源韌性真的非常有問題。尤其行政院正在推所謂的城鎮韌性，如果連自己停電，第一時間備用電源還沒有辦法及時供應上，顯示城鎮韌性已經有很大的破洞。

葉元之說，非常諷刺，賴清德總統、行政院長卓榮泰最重視的就是韌性、防災，遇到狀況如何應變、備援，結果現在行政院停電。如果打仗的時候行政院停電，是開玩笑嗎？其次，行政院應變也很亂，隔了很久沒恢復供電，人員打卡也手忙腳亂。行政院做不到，卻一直叫人民做；印很多大橘書、小橘書，自己卻破功。

針對停電，行政院秘書單位稍早表示，院區因供電異常而停電，相關人員已緊急展開檢修作業，經搶修後現已全面復電。不過，至於停電發生的確切原因，目前仍在釐清。

小橘書 停電 韌性

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