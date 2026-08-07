聽新聞
0:00 / 0:00
政院漢光演習期間竟斷電 陳以信促查真相：國家治理韌性受挑戰
行政院院區今早斷電，不少人員為避暑走到門口，現已復電。國民黨文傳會主委陳以信表示，行政院身為國家中樞，卻在漢光演習、全國動員操練之際發生斷電，極其諷刺，顯見國家與政府治理韌性面臨重大挑戰。他質疑斷電原因究竟是缺電、故障或有人為因素，呼籲行政院應儘速說明真相。
行政院區今早發生停電，開始時間自早上7時半左右，因無空調，院區陷入悶熱，不少人員索性走到門口避暑降溫。行政院秘書單位表示，院區因供電異常而停電，相關人員緊急展開檢修。在約早上8時10分左右，院區恢復正常供電，但詳細停電原因仍在釐清。
陳以信表示，背後原因希望行政院能盡快說明，到底是斷電，或是電不夠，還是背後有人為或刻意導致？外界都有疑問。行政院作為國家中樞，居然會出現斷電情形，代表自己國家的韌性、政府治理的韌性遭受到重大挑戰。
陳以信表示，尤其現在時間點，即漢光42號演習的時候，當國家中樞都在操練，當總統晚上還搭萬鈞車去到衡山指揮所，在全國都在做軍事演習動員的時刻，行政院中樞發生斷電真的非常諷刺。背後的原因，外界也都希望能夠了解，行政院應盡快說明真相。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。