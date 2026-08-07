政院漢光演習期間竟斷電 陳以信促查真相：國家治理韌性受挑戰

行政院院區今早斷電，不少人員為避暑走到門口，現已復電。國民黨文傳會主委陳以信表示，行政院身為國家中樞，卻在漢光演習、全國動員操練之際發生斷電，極其諷刺，顯見國家與政府治理韌性面臨重大挑戰。他質疑斷電原因究竟是缺電、故障或有人為因素，呼籲行政院應儘速說明真相。

行政院區今早發生停電，開始時間自早上7時半左右，因無空調，院區陷入悶熱，不少人員索性走到門口避暑降溫。行政院秘書單位表示，院區因供電異常而停電，相關人員緊急展開檢修。在約早上8時10分左右，院區恢復正常供電，但詳細停電原因仍在釐清。

陳以信表示，背後原因希望行政院能盡快說明，到底是斷電，或是電不夠，還是背後有人為或刻意導致？外界都有疑問。行政院作為國家中樞，居然會出現斷電情形，代表自己國家的韌性、政府治理的韌性遭受到重大挑戰。

陳以信表示，尤其現在時間點，即漢光42號演習的時候，當國家中樞都在操練，當總統晚上還搭萬鈞車去到衡山指揮所，在全國都在做軍事演習動員的時刻，行政院中樞發生斷電真的非常諷刺。背後的原因，外界也都希望能夠了解，行政院應盡快說明真相。