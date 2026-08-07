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防「交通罰鍰專用」變地方首長小金庫 綠提公投提案改立院主決議

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召蔡其昌。聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召蔡其昌。聯合報系資料照片

在野黨今天預計將數個公投案送出立法院，民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，民進黨團贊同這些提案的部分概念，但包括交通罰鍰專款專用、安樂死法制化公投等，都在立院就能討論，拿來公投不僅亂花公帑，還有立院怠惰之嫌。

蔡其昌指出，以交通罰鍰專款專用這項公投案為例，這是只要立院朝野坐下來討論，透過修法就可以完成的事情，民眾黨把它變成公投案，根本只會增加選務人員工作量，又會讓國家的要多花好幾億元去辦理。

蔡其昌表示，民進黨團將提決議案，要求交通部對於交通罰鍰應該運用在交通改善等相關的事項，不應該讓它淪為地方首長的小金庫。蔡說，民進黨直接把民眾黨公投的內容做成了主決議，請交通部直接來改善、直接來實行，這樣不是省錢又省事嗎？

蔡其昌指出，其他像安樂死公投案，立院衛環委員會已經在討論了，這也本來就應該立法院討論的範圍，在野黨拿來公投，只會讓人覺得有立院怠惰的嫌疑。

公投 蔡其昌 民進黨團

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