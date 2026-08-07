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蔡其昌：快到中秋總預算還沒過 藍白為難公務員、癱瘓國家
今年度中央政府總預算案尚未三讀，民進黨立院黨團總召蔡其昌今天表示，今年度總預算應該在去年12月通過，你沒有通過，公務機關依法開始執行政策，那這個政策的預算已經開始執行了，那現在你要把人家全數刪除了，這不是為難公務同仁嗎？這不是癱瘓國家嗎？
今年度總預算案目前在朝野協商階段，原本傳出有望今天完成三讀，但因保留案件數仍相當多，加上上一次總預算出現重複刪減問題，因此立法院長韓國瑜在協商時裁示，尚無共識的預算提案整理完畢後送給各黨團確認，再視情況進行後續處理，看是否進行第三輪協商。
蔡其昌指出，原本朝野協商的結論是要在今天來進行總預算表決，但是看起來保留的案子還滿多的；不過，就如同他在朝野協商反覆提及的，總預算應該在去年12月底就完成三讀，現在已經拖過元宵節、清明節、端午節，甚至快到中秋節了，預算都還沒有過。
蔡其昌說，今年已經剩下最後的4個月，但在野黨很多預算提案都還是要把政府機關業務費全部刪除，甚至有一些是預算科目全部凍結，這種沒辦法理性監督的做法非常不能夠接受，民進黨團還是希望趕快協商、理性討論，讓今年度總預算趕快通過。
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