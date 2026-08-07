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慈濟採購疫苗遭詐騙 民進黨：藍白應為當年詆毀防疫團隊道歉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人李坤城今天表示，慈濟採購疫苗詐騙案，當年那段採購疫苗期間，不斷抹黑詆毀民進黨政府及防疫團隊的藍白政治人物，必須鄭重道歉。聯合報系資料照
民進黨發言人李坤城今天表示，慈濟採購疫苗詐騙案，當年那段採購疫苗期間，不斷抹黑詆毀民進黨政府及防疫團隊的藍白政治人物，必須鄭重道歉。聯合報系資料照

民進黨發言人李坤城今天表示，慈濟採購疫苗詐騙案，當年那段採購疫苗期間，不斷抹黑詆毀民進黨政府及防疫團隊的藍白政治人物，必須鄭重道歉。民進黨立院黨團總召蔡其昌也說，該案當事人還是台中市府的法律顧問，不知道為什麼壞事都和台中市政府有關，實在令人搖頭。

慈濟採購疫苗詐騙案當事人陳昱瑄曾任彰化律師公會理事長，涉嫌在Covid-19疫情最嚴峻期間，誆稱握有BNT疫苗採購管道，詐取慈濟基金會10.6億元委任報酬，日前被依詐欺罪起訴。

李坤城指出，這是藍白大型翻車現場，回想那段採購疫苗過程，時任疫情指揮中心指揮官陳時中，不斷提醒當時有許多「疫苗掮客」，若沒有正式獲得廠商授權，都很有可能受騙，然而卻引來當時的蔣萬安、柯文哲、江啟臣、柯志恩、徐巧芯、羅智強及鄭麗文等政治人物，無端抹黑與詆毀，聲稱民進黨政府與防疫團隊在阻撓民間自行採購疫苗。

李坤城說，如今事實證明，防疫團隊當時除了肩負起防疫的重責大任，並為國人嚴格把關所有防疫物資，才得以有效控制疫情，並讓台灣成為全球防疫的模範生；令人遺憾的是，當年以藍白為首的眾多政治人物，為了自身的政治利益，將防疫團隊的種種防疫措施，作為選舉政治攻防的工具，極盡抹黑與造謠，甚至誣指行政團隊有貪汙之嫌，最後司法也還了行政團隊清白。

李坤城表示，藍白兩黨一直以來無法做好理性監督的在野黨角色，只會不斷以造謠抹黑的方式，詆毀執政黨與辛苦的行政團隊，過去防疫期間如此，近來針對問題油事件更是如此。在野黨無法根據科學事實就事論事，卻只會含沙射影、人云亦云，更無限上綱挑起政治對立，這皆非國人所樂見。李坤城再次呼籲這些藍白政治人物必須為過往的無端抹黑與指控道歉，還給台灣一個有是非正義的社會。

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