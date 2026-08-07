賴總統稱中捷藍線核定8年前沒動工 黃健豪：Liar校長一開口就說謊

民進黨5日在台中舉行行動中常會，總統賴清德致詞時提到，中央早已核定的藍線捷運，台中市長盧秀燕搞了8年，到現在還沒有真正動工。對此，國民黨立委黃健豪在臉書批評，賴總統真的一開口就說謊，Liar萊爾校長實至名歸。

黃健豪指出，賴總統稱「台中捷運藍線8年前已核定卻沒動工」，這句話就是一個謊言。交通部路政及道安司2024年1月29日所發布的新聞稿，重大交通建設計畫分類中，標題就是「行政院於今日已核定台中捷運藍線及臺鐵海線雙軌化計畫」。

黃健豪質疑，不知道賴總統的數學是怎麼計算的？在萊爾時空中，是2024+8=2026？還是2026-8=2024？不管萊爾時空的數學公式怎麼計算，事實就是核定可以蓋或核定不能蓋，權力掌握在中央政府的行政院、交通部手上。

黃健豪說，越早核定，工程當然就能越早啟動，物價波動的影響就越低。如果萊爾校長來台中是宣布又核定了什麼重大建設，那對民進黨選情和聲望絕對是加分；但如果萊爾來台中，一開口就說謊和推卸責任，「那就看看最後有多少候選人用實際行動歡迎你。」